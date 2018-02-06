南投燈會消防演練 模擬花燈火警搶救

南投燈會即將登場，南投縣消防局6日提前演練燈區起火、大量傷病患搶救、高樓救生、自衛消防編組等項目。圖為模擬水上燈區起火，消防人員灌救。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投燈會將登場，為確保埔里燈區安全，南投縣消防局今天演練燈區起火、大量傷病患、高樓救生、自衛消防編組等搶救項目。



南投燈會10日到3月4日舉行，今年在埔里鎮新增水上燈區，因此，南投縣政府消防局今天在埔里鎮辦理大量傷病患搶救暨燈會應變演習，項目有高樓救生、人員掉落救出、火災搶救、自衛消防編組、水上燈區起火與水上救生圈示範、指揮站成立、主燈區起火、大量傷病患搶救，出動9輛消防車、2輛救護車、百餘人參與。



南投縣消防局副局長陳興傑說，南投燈會擴大到埔里鎮辦理水上燈會，為讓民眾過好年、遊客安心賞花燈，消防局辦理民眾防火宣導及救災演練，同時讓廠商了解火警因應作為，並呼籲用電、火、瓦斯應謹慎小心，遊客也應遵守防火措施，共同提升旅遊品質。



縣政府觀光處表示，南投燈會8日晚間試燈、10日開幕，今年主燈區有彩燈水舞劇場、明華園總團表演、中國大陸四川省民俗文化表演、重慶市銅梁火龍、陝西腰鼓、海寧皮影戲等表演，精彩程度更勝去年。



觀光處表示，串連燈會展場、花海、沙雕文化園區的貓羅溪人行橋，為永久性雙S型橋樑，全長約460公尺，採無障礙斜坡道設計，輪椅、自行車可順利通過，橋上設計黃金隧道光廊，預計明天完工，同時，沙雕園區端防汛道路到停車場及入口處，也重新鋪設柏油路面，提高通行品質。（編輯：陳怡璇/李亨山）1070206