澎湖海岸見凍死魚 寒害災情浮現

連續多日寒流影響，澎湖沿岸海水水溫下降，6日岸邊出現不少凍死魚類等海洋生物，有民眾拿出大漁網到場撿拾。中央社 107年2月6日

（中央社澎湖縣6日電）寒害災情浮現。持續多日的寒流低溫，今天難得看見陽光露臉，不過，澎湖沿岸海墘有凍死的魚群，不少民眾在強風大浪下撿拾凍死魚。



澎湖氣象站表示，受到寒流來襲影響，連日來，氣溫都維持在9至10度之間，加上達9級以上東北季風，風寒效應，讓民眾感覺特別的冷，所幸今天白天陽光露臉，氣溫稍為回升，但輻射冷卻，讓人感受到寒意，提醒民眾要做好保暖。



澎湖港區、沿岸、海墘或沙灘上，出現了零星凍昏和凍死的海魚，包括有黑尾冬、青嘴、邵氏寒鯛、鸚哥、錢鰻、馬鞭魚和石斑等洄游或底棲魚類，隨著浪潮飄流或岸際或沙灘上，今天白天都可見民眾冒著強大的風浪，帶著網具在海墘撿拾凍死魚。



澎湖縣長陳光復今天分別前往箱網養殖的馬公菜園、西嶼竹灣等主要養殖場海域了解，所幸目前在監控中，業者擔心的是寒流過後，天氣回暖時，箱網養殖災情才會浮現。（編輯：李亨山）1070206





連續多日寒流影響，澎湖沿岸海水水溫下降，6日岸邊出現不耐低溫遭凍死的魚類等各式海洋生物。中央社 107年2月6日