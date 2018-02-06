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柯文哲返台 擬由公共住宅推循環經濟

發稿時間：2018/02/06 20:16

最新更新：2018/02/06 21:18

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台北市長柯文哲（前）結束出國參訪行程，6日晚間搭機返抵台灣，他說，這次參訪讓他覺得「各地都能看到台灣人努力的蹤跡」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年2月6日台北市長柯文哲（前）結束出國參訪行程，6日晚間搭機返抵台灣，他說，這次參訪讓他覺得「各地都能看到台灣人努力的蹤跡」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年2月6日

（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）台北市長柯文哲今天結束國外參訪行程返回台灣，他表示，許多先進國家都擁有很好的概念，台北市政府計劃引進荷蘭循環經濟，初步計劃從公共住宅開始試行。

柯文哲今天受訪表示，透過這次的參訪行程發現，先進國家有些很好的概念，像是荷蘭的循環經濟，會思考要如何引進台北市。台北市政府將在短期內與荷蘭政府進行討論，並建立聯繫管道，將荷蘭推行多年的循環經濟概念在台北試行，初步計劃從公共住宅開始嘗試。

柯文哲1月29日參訪荷蘭阿梅瑞市的循環經濟中心，在接受媒體聯訪時他表示，看到循環中心使用許多回收建材，台北市政府或許可以考慮，如何利用公家機關的建設來推動新型產業，例如台北市的1萬2000戶公宅，可在循環經濟設計中扮演什麼角色，這個要思考。

柯文哲表示，這次的參訪行程讓他覺得「各地都能看到台灣人努力的蹤跡」，即使到了土耳其較偏遠的地方，還是能夠看到慈濟在為敘利亞難民服務。過去2、30年，台灣很多人到土耳其發展，從一無所有到目前已有一定成就，這都是台灣人在世界各地努力的成績。

柯文哲此次行程從1月27日持續到2月6日，沿途參訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其等國，考察當地都市更新、創新產業、循環經濟、智慧城市及共享運具等市政建設。

柯文哲在飛機落地後，循著一般旅客正常的通關模式出關，一路上都是自己拿著公事包與行李箱，不時與幕僚低聲交談。沿途許多旅客一看到柯文哲，頻頻以手機偷偷拍照，部分旅客更開心的上前要求簽名或合照，柯文哲則是來者不拒，展現親民的態度。（編輯：李亨山）1070206

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