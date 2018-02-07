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備有車聯網 台南智慧公共自行車啟用

發稿時間：2018/02/07 14:39

最新更新：2018/02/07 14:39

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市政府今天宣布，全國首套備有車聯網的公共自行車系統Smart T-Bike正式啟用，初期建置500輛，未來將逐步擴大到全市的T-Bike。

Smart T-Bike經過1年研發才正式上路，具有使用者健康管理、智慧尋車、緊急通報等三大功能，使用前只要完成T-Bike App系統更新，就可體驗智慧自行車的各項功能。

台南市政府交通局局長林炎成說，Smart T-Bike是在原本的台南市公共自行車（T-Bike）上，加裝定位及通訊功能的車上機，透過手機與自行車租賃系統的結合，可記錄自行車騎乘資料，供使用者查詢，包括騎乘距離、消耗卡路里及減少的二氧化碳排放量。

Smart T-Bike更備有內建定位系統，使用者若不小心遺失車輛或遺忘車輛停放位置，可透過App啟動尋車功能，找到車輛的位置。

另外，Smart T-Bike還提供緊急求救系統，讓客服人員及時發現路倒車輛，使用者也可透過App系統，一鍵求援，和客服人員聯繫。

Smart T-Bike App也會在車速超過15公里的情況下，以黑屏提出車速過快的警告，關閉人機溝通界面，以降低危險發生的機率。

Smart T-Bike還會提供紫外線、空氣品質資料、及T-Bike十大經典路線，讓使用者決定是否外出騎車及選擇喜愛的騎車路線。

林炎成表示，Smart T-Bike初期建置500輛，未來市府將繼續爭取中央補助，全面擴大到全市的T-Bike。（編輯：劉政權）1070207

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