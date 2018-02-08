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澎湖小巨蛋動土 未來可接辦國內體育賽事

發稿時間：2018/02/08 14:30

最新更新：2018/02/08 15:04

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澎湖的「小巨蛋」多功能綜合體育館，8日由澎湖縣長陳光復（右3）等人共同動土，預計108年底完工。中央社 107年2月8日澎湖的「小巨蛋」多功能綜合體育館，8日由澎湖縣長陳光復（右3）等人共同動土，預計108年底完工。中央社 107年2月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖的「小巨蛋」多功能綜合體育館，今天在文化體育園區動土，預計108年底完工，未來國內重要體育賽事也可移師澎湖舉行，帶動運動風氣與培育更多運動人才。

澎湖多功能綜合體育館原本興建的地點在馬公南澳與文化段2處，最後選定在文化段，周邊緊臨現有的體育場、館和澎湖文化局等場館，形成整體文化體育園區，成為民眾休閒運動的好去處。

澎湖的「小巨蛋」多功能綜合體育館今天在國樂團與舞獅團的表演下，由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、澎防部指揮官黃金財中將、副縣長林皆興等軍政首長民代等12人共同動土，預計明年底完工。

陳光復表示，澎湖多功能綜合體育館今天動工奠基，工程預估近2年，未來完工後，可滿足民眾室內運動的需求，帶動澎湖運動風氣與栽培更多優秀的運動人才。

澎湖的「小巨蛋」為地下一層、地上三層的場館，總樓板面積7463.99平方公尺，相當於2263坪，總工程費3億1000萬元，可容納2000人，未來完工後將做為澎湖地區籃、排球主要場館、體適能中心、韻律、跆拳道、舞蹈與兒童遊戲室等。（編輯：劉政權）1070208

澎湖的「小巨蛋」多功能綜合體育館，8日在文化體育園區動土，預計108年底完工。圖為未來小巨蛋的模型。中央社 107年2月8日澎湖的「小巨蛋」多功能綜合體育館，8日在文化體育園區動土，預計108年底完工。圖為未來小巨蛋的模型。中央社 107年2月8日
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