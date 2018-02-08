北市3賣場公安違規 SPAO將斷水電

農曆春節連續假期將至，台北市政府為維護民眾消費安全，台北市法務局消保官、建管處及消防局於今年1月針對北市大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，共計抽查34家。共3業者違規，包括特力屋士林店、家樂福桂林店及SPAO西門旗艦店，其中SPAO西門旗艦店兩次複查未過將斷水電。（台北市法務局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）農曆年前採買人潮多，為維護民眾消費安全，台北市法務局今天公布公安檢查違規業者，包括特力屋士林店、家樂福桂林店及SPAO西門旗艦店，其中SPAO西門旗艦店兩次複查未過將斷水電。



農曆春節連續假期將至，台北市政府為維護民眾消費安全，台北市法務局消保官、建管處及消防局於今年1月針對北市大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，共計抽查34家。



根據法務局資料顯示，抽查結果共有2家業者違反建管法規、一家違反消防法規，3家業者共計裁罰54萬元。建管處透過新聞稿指出，違反建管法規的兩家業者分別為「特力屋股份有限公司士林分公司」及「香港商衣念時裝有限公司台灣分公司（SPAO）西門旗艦店」。



其中，特力屋士林店因防火區劃的防火鐵捲門無法正常起降，嚴重影響防火及人群逃生避難功能，依建築法規定裁處12萬元罰鍰，已限期改善完成。



建管處指出，由於SPAO西門旗艦店於1月31日複查仍未改善，依法加重裁處30萬元罰鍰；另2月7日再次複查仍未改善，將依行政程序擇期執行斷水電處分。



違反消防法規業者部分，消防局表示，為「家福股份有限公司台北桂林分公司」一家，為消防安全設備及防火管理部分不合格，經分別依消防法規定通知限於2月24日前改善完畢，如逾期不改善或複查不合規定者，將依法裁處3萬元及5萬元以下罰鍰，並得連續處罰。（編輯：張銘坤）1070208