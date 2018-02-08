20多隻鯨豚迷航高雄港區 警艇護航引路

一群約20隻鯨豚8日疑似為追逐小魚覓食誤入港區迷路，隨後由第五海岸巡防總隊派遣巡邏艇和高雄港務警察總隊警艇協助引導這批嬌客游出港區。（海巡署南部地區巡防局提供）中央社記者陳朝福傳真 107年2月8日

（中央社記者陳朝福高雄8日電）一群約20隻鯨豚今天迷航高雄港區，研判疑似追逐小魚覓食進入港區迷路，由高雄港警艇護航引導這批嬌客游出港區。



海岸巡防署南部地區巡防局獲報，在高雄港南星計畫區洲際貨櫃中心施工區附近，發現有約20隻鯨豚迷航後，通報第五海岸巡防總隊派遣巡邏艇和高雄港務警察總隊警艇趕往現場，並通報中華鯨豚協會人員和成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平協助。



海巡隊員表示，巡邏艇和警艇趕抵現場，發現這批鯨豚在港區內迷路徘徊不去，在附近海域團團轉，且不時浮上水面換氣。



王建平現場研判這批鯨豚屬於小虎鯨，與先前1月30日在附近海域民眾所拍攝到的應為同一批，可能追逐小魚覓食進入港區迷路。



這批鯨豚逗留的這處港區海域水深約有2公尺，海巡隊員研判應無擱淺之虞，立即由巡邏艇和警艇分工引航游出港區。



海巡隊員表示，多年前也有鯨豚在高雄港南星計畫區附近海域出現，疑似迷航，最後自行脫困。



海岸巡防署南部地區巡防局表示，鯨豚為保育類動物，不可隨意捕殺，民眾如果遇到擱淺或死亡等情事，可立即撥打海巡署報案專線118。（編輯：管中維）1070208