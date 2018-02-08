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拓展郵輪觀光 麗星加碼高雄成雙母港

發稿時間：2018/02/08 18:04

最新更新：2018/02/08 18:04

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（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市全方位拚觀光，除了打造新景點、增加套裝行程營造友善環境，也拓展郵輪觀光，並有郵輪業者加碼高雄港為雙母港，推南向香港和北向沖繩、宮古島的航線。

雲頂集團麗星郵輪以高雄為母港，市長陳菊及麗星郵輪總裁洪茂林今天於市府中庭共同啟動，並宣布將有兩艘郵輪以高雄為母港，南向前往香港、北向前往沖繩、宮古島等航線。

陳菊說，預估今年國際郵輪造訪高雄港會有72艘次以上，創造10萬進出旅客人次，可創造更高的觀光產值。高市府觀光局局長曾姿雯估計，逾10萬的旅客人次可帶來約新台幣3億元的產值。

近年高雄市積極拓展郵輪觀光，台灣港務公司總經理郭添貴指出，港務公司在高雄港打造高雄港埠旅運中心，就是要拚郵輪觀光，盼郵輪母港增加郵輪人口，可以帶動風潮，讓台灣的郵輪風氣更興盛。

他指出，去年全台有643艘次郵輪、114萬旅運人次，比105年500艘次增加約30%，郭添貴說，港務公司積極在拓展並開發高雄港成為郵輪母港，希望今年郵輪觀光可以突破120萬人次。

麗星郵輪預計4月及6到7月開闢以高雄為母港的郵輪航線共42艘次，有雙子星號及寶瓶星號，規劃香港及沖繩、宮古島等航線。（編輯：方沛清）1070208

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