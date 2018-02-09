台積電員工與老人圍爐 捐善款助弱勢

台積電慈善基金會多名志工，9日到天主教新竹社會服務中心的秋霖園老人日照中心拜早年，與長輩們一起圍爐用餐，並捐出善款助弱勢家庭。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）台積電慈善基金會多位志工，今天帶著多位幼兒園小小志工們到新竹市秋霖園老人日照中心拜早年，與長輩們一起圍爐用餐，並捐出善款助弱勢家庭，長輩們開心直呼「好溫暖」。



台積電晶圓三廠廠長汪業傑受訪表示，天主教新竹社會服務中心每年為弱勢家庭募集愛心年菜暨關懷服務經費，台積電慈善基金會已連續5年發起捐款募集活動，在同仁們熱心響應下，希望能讓弱勢家庭的圍爐年菜有著落。



汪業傑指出，今年動員許多單位同仁愛心，共募得新台幣69萬8800元，基金會也加碼捐贈裝有帽子、圍巾等保暖物資的「暖暖包」，希望能在歲末寒冬中，為弱勢家庭送上溫暖愛心年菜，平安過好年。



天主教新竹社會服務中心執行長楊銀美受訪說，社服中心在地深耕50年，除了秋霖園老人照護中心，還有失能長者、獨居老人的居家服務外，也長期投入弱勢家庭服務工作，盼讓他們都能重獲信心，更有能力脫離困境。



台積電慈善基金會志工與新竹縣五峰鄉聖心幼兒園的小小志工，今天一起到天主教新竹社服中心的秋霖園老人日間照顧中心，帶來簡單卻充滿溫暖的表演，用歡樂歌聲向長輩們拜早年。



午間，志工們也與秋霖園的長輩一起圍爐，主動添飯、夾菜，大家在餐桌上聊天，讓寒天中的午餐變得更熱情，不少長輩開心直呼「今天圍爐變得好熱鬧，吃起飯來感覺特別溫暖。」（編輯：張銘坤）1070209