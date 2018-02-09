武陵櫻花季16日登場 上山需申請通行證

武陵櫻花季即將展開，日前寒流來襲，武陵地區飄雪，與櫻花紅白交織呈現出難得一見的北國景緻，保七總隊第五大隊提醒山區部分路段仍有積雪，遊客入山應加掛雪鏈確保安全。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）武陵櫻花季將於16日展開，保七總隊第五大隊今天指出，日前雪山武陵地區飄下白雪，與盛開的櫻花相互輝映，景色美不勝收，他們提醒民眾上山需先申請通行證，並留意交通管制。



一年一度的武陵櫻花季將於16日展開，日前接連強烈冷氣團和寒流來襲，武陵地區飄下陣陣白雪，累積在地面和櫻花樹上，隨著積雪慢慢融化，原本被白雪覆蓋的紅色花朵逐漸探出頭來，紅白交織呈現出難得一見的北國景緻。



保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲表示，16日至25日武陵櫻花季期間，將採取遊客總量管制、道路交通管制、團客預約入場以及公共運輸接駁等4大疏運措施，沒有通行證之車輛，無法進入園區，提醒想要上山欣賞美景的遊客，應先確實做好車輛檢查與準備。



盧世哲說，昨天已有400多名遊客、今天上午也有100多名遊客入山欣賞美景，1名梁姓女子表示，往年光是看到滿山遍野的櫻花就已經令人讚嘆，今年櫻花上還覆蓋一層薄雪，真的很美。



盧世哲指出，如果遊客近日要上山，行經台七甲線南山到思源啞口路段，因路面還有積雪，車輛必須加掛雪鏈才能通行，思源啞口路段，在晚間也將實施預警性封閉。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070209





武陵櫻花季即將展開，日前寒流來襲，武陵地區飄雪，與櫻花紅白交織呈現出難得一見的北國景緻。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月9日

日前寒流來襲，武陵地區降雪，與櫻花紅白交織呈現出難得一見的北國景緻，櫻花季即將登場，保七總隊第五大隊提醒山區部分路段仍有積雪，遊客入山應加掛雪鏈確保行車安全。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月9日