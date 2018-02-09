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三度獲選智慧城市 桃園盼躍升國際舞台

發稿時間：2018/02/09 15:26

最新更新：2018/02/09 18:09

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國際組織「智慧城市論壇」於美東時間8日在紐約公布「2018全球7大智慧城市」入選名單，桃園市第三度獲選。中為桃園市長鄭文燦。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日國際組織「智慧城市論壇」於美東時間8日在紐約公布「2018全球7大智慧城市」入選名單，桃園市第三度獲選。中為桃園市長鄭文燦。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）國際組織「智慧城市論壇」於美東時間8日在紐約公布「2018全球7大智慧城市」入選名單，桃園市第三度獲選，桃園市府說，將持續推動發展計畫及規劃參訪，提升桃園市國際能見度。

桃園市政府研考會主委詹賀舜今天受訪表示，「智慧城市論壇」組織 (Intelligent Community Forum，簡稱ICF)於美東時間8日下午6時，在紐約市公布2018全球7大智慧城市入選名單，桃園市繼2013、2017年後，第三度由全球近4百個城市脫穎而出，獲選為全球7大智慧城市。

詹賀舜表示，今年獲獎城市包括台灣的桃園市、台南市、嘉義市，芬蘭埃斯波、加拿大的哈密爾頓、溫尼伯，以及澳洲伊普斯維奇7個城市。桃園市在寬頻網路、產業創新、智慧節能減碳、推動市民卡行銷等方面表現優秀，受到評審的青睞。

詹賀舜說，這次評選主題為人性化開放資料，市府希望藉由全球智慧城市活動參與，加強產官學界的合作，並參考他國智慧城市發展經驗，讓桃園躍升於國際舞台；市府也計劃開放交通運輸、施工、食品風險稽查等公共資訊，鼓勵民間企業提供加值應用。

詹賀舜指出，以評選及推動智慧城市為目標的國際組織ICF已有30多年歷史，每年都會由全球參賽城市中選出年度最佳國際智慧城市，評選項目包括寬頻、知識勞動力、數位平等、創新、永續性及行銷倡導等6大智慧城市指標。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070209

國際組織「智慧城市論壇」於美東時間8日在紐約公布「2018全球7大智慧城市」入選名單，桃園市第三度獲選，在寬頻網路、產業創新、智慧節能減碳、推動市民卡行銷等方面表現優秀，受到評審的青睞。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日國際組織「智慧城市論壇」於美東時間8日在紐約公布「2018全球7大智慧城市」入選名單，桃園市第三度獲選，在寬頻網路、產業創新、智慧節能減碳、推動市民卡行銷等方面表現優秀，受到評審的青睞。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日
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