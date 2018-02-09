飲料調製日本拼布職訓 新住民展才藝

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）透過勞動部職訓，雲林縣首度開辦飲料調製、日本拼布認證課程，吸引新住民姊妹熱烈參與，今天呈現成果，展現不一樣的才藝技能。



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度在雲林開辦「飲料調製暨國際咖啡師認證班」及「日本拼布認證班」，讓新住民姊妹在職場上開創新天地。



雲嘉南分署分署長柯呈枋指出，每年雲嘉南分署都會針對各縣市職場需求，開辦工程技術、餐飲、美容美髮、文化創意等職訓課程，增進就業技能，並由各縣市就業中心及各鄉鎮市公所服務台媒合工作。



由雲林縣新移民姊妹協會承辦的「飲料調製暨國際咖啡師認證班」，活動在斗六受天宮廣場舉行，現場有創意調酒秀及充滿異國風情的六國婚禮桌邊敬酒服務表演，並配合寒冬送暖義賣活動，現場氣氛熱鬧滾滾，新住民姊妹展現飲料調製才藝，參觀的民眾掌聲連連。



另一項職訓課程是由雲林縣社會關懷協會承辦的「日本拼布認證班結訓暨師生聯展作品直播義賣」，在斗六林頭國小舉行，展示日本拼布作品及農產品造型拼布包，現場義賣所得全數捐贈弱勢家庭課後照顧班。



社會關懷協會理事長陳莉樺說，已有16名學員準備開設個人工作室，協會正與虎尾毛巾業者洽談辦理毛巾文創市集，未來還會有學員進駐毛巾業者工廠，進行教學及產品設計，為新住民姊妹開創職場新天地。



日本拼布指導老師陳琇瑩表示，日本、歐美、中國、台灣的拼布圖騰各有特色，雲林首辦日本拼布認證班，學員的作品將送到日本手藝普及協會認證，未來也將成為日本拼布在雲林的文創新契機。（編輯：管中維）1070209