古都蛻變 台南晉級全球7大智慧城市

（中央社記者楊思瑞台南9日電）智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF）在台北時間昨晚宣布，已入選全球21智慧城市的台南市，以「文化古都、科技蛻變」晉級2018全球7大智慧城市。



台南市政府研究發展考核委員會主委趙卿惠今天受訪時表示，智慧城市論壇在宣布全球7大智慧城市的新聞稿中指出，台南市是台灣的歷史之都，百年文化遺產是驅動台南旅遊業發展的重要資產。



除了古文化，台南在科技上的進步如光電、積體電路、綠色能源、生物技術等進駐科技園區的廠商，與傳統製造業一起創造成台南一半以上的經濟價值。



趙卿惠說，台南市政府運用智慧科技，為古文化增添新文明。例如自民國104年起推動的「4G智慧城市計畫」，以產官學研合作，規劃涵蓋智慧城市營運中心、水利即時防災、全方位智慧交通、新農人品牌產業升級等領域智慧應用，除服務民眾，也帶動地方產業升級。



台南市代理市長李孟諺表示，「運用科技翻轉古城」一直是台南市政府努力的目標，建構以人為本、且具地方特色的創新商業模式，展現台南市利用科技，解決城市發展遇到的問題，達到數位普及、為市民服務的願景。



趙卿惠表示，智慧城市論壇是由非營利性組織「世界通訊端協會」（World Teleport Association，WTA）所成立，總部設於美國紐約。在每年辦理的全球智慧城市評比中，以三階段宣布全球智慧城市。台南市在去年入選2018全球21智慧城市（Smart 21），昨晚再傳晉級前7名的捷報，進入最後階段評比。（編輯：黃于）1070209