訪毛巾歷史 他里霧園區布袋戲館新亮點

虎尾科技大學和雲林毛巾產業科技發展協會及在地社區合作，在斗南他里霧文化園區生活美學館及虎尾布袋戲館，設置毛巾行銷展示點，引導民眾瞭解虎尾毛巾的歷史脈絡。中央社記者葉子綱攝 107年2月9日

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）雲林虎尾開創台灣第一家毛巾工廠，有「台灣毛巾窟」之稱，踏訪毛巾的歷史脈絡，除了毛巾聚落的埒內里，斗南他里霧文化園區生活美學館及虎尾布袋戲館都有展示的新亮點。



虎尾科技大學校長覺文郁今天告訴中央社記者，虎科大以產學合作及產業扶植合作的模式，實踐大學社會責任，協助提升雲林在地產業能量，行銷全球。



虎科大和雲林毛巾產業科技發展協會及在地社區合作，在斗南他里霧文化園區生活美學館及虎尾布袋戲館，設置毛巾行銷展示點，引導民眾瞭解虎尾毛巾的歷史脈絡。



虎科大多媒體設計系主任廖敦如指出，1950年上海顧家兄弟來到雲林縣虎尾鎮，創設台灣第一家毛巾工廠，在1960年代的全盛時期，雲林曾有200多家毛巾工廠，虎尾因此有「台灣毛巾窟」之稱。





虎尾科技大學9日表示，為協助提升雲林毛巾產業能量，特別選在斗南他里霧文化園區生活美學館及虎尾布袋戲館設置行銷展示點，展現台灣毛巾創意發展。中央社記者葉子綱攝 107年2月9日

她說，到了1980年代，毛巾師傅開枝散葉當老闆，適逢外銷量增加及政府「家庭即工廠」的政策，孕育雲林毛巾產業聚落，但是到了2002年，台灣加入世界貿易組織（WTO），開放大陸毛巾進口，低價毛巾衝擊台灣本土毛巾，產業聚落瀕臨消失。



直到2005年毛巾業者攜手創新、2006年捍衛台灣本土毛巾的呼聲響起，政府對大陸毛巾課徵「反傾銷稅」，毛巾業得以復甦，加上政府的輔導及培訓，台灣毛巾朝向創新與轉型發展。



廖敦如表示，虎尾毛巾再度展現雄風，這段台灣毛巾在虎尾的歷史，將帶領民眾深入瞭解認識虎尾毛巾過去、現在與未來，展示點不只是行銷，更在說故事，展期即日起至2月28日止，今年農曆春節將有新好去處。（編輯：梁君棣）1070209