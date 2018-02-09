/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
>rss

金烈之星交船 小金門鄉親大紅包

發稿時間：2018/02/09 18:27

最新更新：2018/02/09 19:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
全新的金門本島和烈嶼鄉（小金門）交通船「金烈之星」流線造型吸睛，是全鋁合金快速交通船，9日舉行交船儀式，13日首航。中央社記者黃慧敏攝　107年2月9日全新的金門本島和烈嶼鄉（小金門）交通船「金烈之星」流線造型吸睛，是全鋁合金快速交通船，9日舉行交船儀式，13日首航。中央社記者黃慧敏攝　107年2月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）在熱鬧的鞭炮聲中，全新的金門本島和烈嶼鄉（小金門）交通船「金烈之星」今天舉行交船儀式，13日首航，比原預期時程提早3個月，可說是金門縣政府送給小金門鄉親的大紅包。

196噸的「金烈之星」是在昨晚抵達金門水頭碼頭，交船儀式今天下午舉行，縣長陳福海、縣議會議長洪麗萍、烈嶼鄉鄉長洪成發等人迎接新船，並上船參觀，對新船的人性化設備讚譽有加。

陳福海表示，小金門是離島中的離島，金烈之星空間寬敞，尤其可載運後送救護車，又有無障礙設施，不但可大幅改善離島交通，對離島鄉親醫療也多了一層保障。他特別提到，新船原本預期5月才交船，感謝造船廠趕工，投入春節疏運，讓金門鄉親可以提前享受便利的交通。

來自小金門的洪麗萍說，小金門唯一對外交通就是要靠交通船，現有的3艘交通船船齡都超過10年，其中浯洲號船齡更高達23年，她很欣慰全新交通船能趕在春節前營運，這是送給小金門鄉親的大紅包。

金門縣車船處處長許一傑表示，金烈之星總經費約新台幣1億3000萬元，由縣府編列預算交由浯江輪渡公司辦理新船規劃設計、監造及打造等作業。

許一傑表示，外觀流線造型的金烈之星，是全鋁合金快速交通船，客艙座位舒適寬敞，可乘載153人加上4部汽車或50部機車，最高船速達20節以上；未來加入大小金門航線營運，將可有效改善大小金門交通，對提升離島生活大有助益。

陳福海關切金烈之星打造進度，1月曾到位於蘇澳的造船廠協調解決各項證照問題；新船在2月初取得相關證照後，從宜蘭南方澳經東北角到台北港停泊補給，昨晚抵達金門，較原規劃5月交船進度提前近3個月的期程。

金烈之星首航典禮定13日在烈嶼鄉九宮碼頭辦理。看到大小金交通船又添生力軍，小金門大家長洪成發表示十分開心。（編輯：方沛清）1070209

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP