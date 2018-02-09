金烈之星交船 小金門鄉親大紅包

全新的金門本島和烈嶼鄉（小金門）交通船「金烈之星」流線造型吸睛，是全鋁合金快速交通船，9日舉行交船儀式，13日首航。中央社記者黃慧敏攝 107年2月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）在熱鬧的鞭炮聲中，全新的金門本島和烈嶼鄉（小金門）交通船「金烈之星」今天舉行交船儀式，13日首航，比原預期時程提早3個月，可說是金門縣政府送給小金門鄉親的大紅包。



196噸的「金烈之星」是在昨晚抵達金門水頭碼頭，交船儀式今天下午舉行，縣長陳福海、縣議會議長洪麗萍、烈嶼鄉鄉長洪成發等人迎接新船，並上船參觀，對新船的人性化設備讚譽有加。



陳福海表示，小金門是離島中的離島，金烈之星空間寬敞，尤其可載運後送救護車，又有無障礙設施，不但可大幅改善離島交通，對離島鄉親醫療也多了一層保障。他特別提到，新船原本預期5月才交船，感謝造船廠趕工，投入春節疏運，讓金門鄉親可以提前享受便利的交通。



來自小金門的洪麗萍說，小金門唯一對外交通就是要靠交通船，現有的3艘交通船船齡都超過10年，其中浯洲號船齡更高達23年，她很欣慰全新交通船能趕在春節前營運，這是送給小金門鄉親的大紅包。



金門縣車船處處長許一傑表示，金烈之星總經費約新台幣1億3000萬元，由縣府編列預算交由浯江輪渡公司辦理新船規劃設計、監造及打造等作業。



許一傑表示，外觀流線造型的金烈之星，是全鋁合金快速交通船，客艙座位舒適寬敞，可乘載153人加上4部汽車或50部機車，最高船速達20節以上；未來加入大小金門航線營運，將可有效改善大小金門交通，對提升離島生活大有助益。



陳福海關切金烈之星打造進度，1月曾到位於蘇澳的造船廠協調解決各項證照問題；新船在2月初取得相關證照後，從宜蘭南方澳經東北角到台北港停泊補給，昨晚抵達金門，較原規劃5月交船進度提前近3個月的期程。



金烈之星首航典禮定13日在烈嶼鄉九宮碼頭辦理。看到大小金交通船又添生力軍，小金門大家長洪成發表示十分開心。（編輯：方沛清）1070209