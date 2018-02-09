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疑桶裝瓦斯使用不慎 桃園民宅氣爆一傷

發稿時間：2018/02/09 18:48

最新更新：2018/02/09 23:53

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桃園市八德區一戶民宅9日下午疑因使用桶裝瓦斯不慎造成氣爆，陣陣濃煙飄出，詳細起火原因仍有待調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日桃園市八德區一戶民宅9日下午疑因使用桶裝瓦斯不慎造成氣爆，陣陣濃煙飄出，詳細起火原因仍有待調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市八德區一戶民宅，今天下午疑似發生使用桶裝瓦斯不慎造成氣爆，57歲黃男被消防隊員救出送醫，全身有36%的二度燒燙傷，現場家具物品付之一炬，詳細起火原因仍有待調查。

桃園市政府消防局發布新聞表示，消防局大湳分隊今天下午3時41分接獲民眾報案指出，在八德區發生一起爆炸火警，現場濃煙密布，消防隊緊急派遣隊員38人，13輛消防車及一輛救護車前往搶救。

消防局表示，隊員抵達現場時，立即進入位於2樓的屋內將57歲的黃男救出，並送往醫院急救。醫院在檢查後表示，黃男全身有36%受到二度燒燙傷，不過意識清楚。住在3樓的一對男女，則在消防隊員的引導下自隔壁棟大樓平安離開。

附近居民表示，事發當時聽到附近傳出爆炸聲響，隨即就有濃煙竄出。消防隊員指出，這棟地上4層樓的鋼筋混凝土建築，起火點位於2樓，懷疑屋主使用桶裝瓦斯時發生氣爆，造成屋內家具、家電等燒毀，面積約90平方公尺，損失約新台幣20萬元，至於詳細起火原因還有待調查。（編輯：方沛清）1070209

桃園市八德區一戶民宅9日下午疑因使用桶裝瓦斯不慎造成氣爆，57歲黃姓男子被消防隊員救出送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日桃園市八德區一戶民宅9日下午疑因使用桶裝瓦斯不慎造成氣爆，57歲黃姓男子被消防隊員救出送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月9日
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