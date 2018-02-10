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百年古厝變民宿 夏興後人盼帶動發展

發稿時間：2018/02/10 10:39

最新更新：2018/02/10 10:39

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金門夏興專題1（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）擁有119年歷史，位於金門縣金湖鎮夏興的古厝「新厝內」，是棟傳統4大間雙落大厝。屋主陳進華以先祖商號「巨昌」改為「聚昌」，期盼民宿昌盛，帶動夏興發展。

「聚昌民宿」所在的古厝稱「新厝內」。陳進華曾祖父輩陳可道、陳可立和陳天助等人19世紀末到新加坡發展，經商創立巨昌公司，事業有成，1899年匯款回鄉興建了這座4大間雙落大厝。

至於把先祖的「巨昌」改為「聚昌」，陳進華說，一來希望減少商業意味；二來期盼賢人齊聚這裡，不但讓民宿昌盛，也能夠帶動村落昌盛，讓夏興比以前更發展。

陳建華宗兄、金門縣柏村國小校長陳為學訴娓娓道來新厝內的歷史，這座古厝充滿歷史和軍事意義。金門第一間合法民宿夏興客棧就在隔壁，聚昌是金門第367間立案民宿；而在國共對峙時期，新厝內最早是青年軍進駐，後來做為陸軍53醫院，最後駐守此地的單位空軍防砲團在民國70年代離開後，這裡足足荒廢40年。

8年前，陳進華和妻子陳勇智回鄉，照顧中風的父親。看到古厝敗壞景象十分不捨，在徵得父兄同意後，夫妻倆決定修繕古厝。他們參考珠山和水頭民宿，希望能把新厝內改造成適合現代人居住的環境。

夫妻倆用心打點古厝的一磚一瓦。光是修繕費新台幣500萬元，縣政府補助一半；另外，家具和所有設備又耗資300萬元，完全自行負擔。家具幾乎都是進口高檔材質，如樓梯是使用上好櫸木，桌椅是非洲柚木，廚房全改為現代化廚具。友人笑稱是「昇恆昌級的民宿」。

陳勇智說：「這麼有歷史的老房子，再怎麼樣都要把它修好，讓祖先的居所能感動人」。夫妻倆沒有經營民宿的經驗，還沒想到「客源」的問題。陳進華的想法是先做再說，陳勇智坦言不想給自己壓力，「只是一心在想，不要讓祖先的房子就這麼荒廢了」。

夏興位於金門的地理中心，陳為學補充說，聚昌民宿附近有鴻達炒泡麵、親青小吃店，再過去點有成功鍋貼，路邊還有萊爾富便利商店，民宿客人晚上想要吃東西沒有問題。

金門縣副縣長吳成典勉勵民宿業者用心經營，讓金門各地民宿各有亮點。文化局長呂坤和形容金門是村姑，就要發揮村姑的角色；他認為，純樸、寧靜就是夏興民宿的特色。陳進華拙於言詞，金門縣民宿旅遊發展協會創會理事長高丹華鼓勵他多說故事，把金門的民宿推到台灣，甚至國際。(編輯:孫承武)1070210

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