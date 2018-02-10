金剛猩猩赴荷娶親 粉絲：若當爸一定探視

台北市動物園金剛猩猩「寶寶」，3月中將赴荷蘭靈長類動物園（Apenheul Primate Park），肩負開枝散葉重責大任。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）縱有再多不捨，也要給予滿滿祝福。台北市動物園金剛猩猩「寶寶」今年春天即將赴荷蘭「娶親」，忠實粉絲儘管哭紅眼，仍笑說只要「寶寶」當爸，她一定到荷蘭探視。



「寶寶」預計3月中赴荷蘭的靈長類公園（Apenheul Primate Park）娶親，肩負繁殖重責大任，消息一傳出，忠實粉絲楊小姐多次哭紅了眼，強忍不捨，給予寶寶最誠摯的祝福。



楊小姐家住動物園附近，3年來，至少每週有5天會到非洲動物區看「寶寶」、跟「寶寶」講話，她說，次數已逾千次。



她今天上午參加動物園舉辦的「金剛猩猩『寶寶』祝福活動」，接受中央社訪問時表示，對於「寶寶」要遠赴荷蘭感到相當不捨，但尊重專業決定，祝福「寶寶」到荷蘭能多妻、多子、多孫，「有更多的水果吃，更開心、快樂」，她說，等到「寶寶」當爸，一定到荷蘭探視。



楊小姐說，「寶寶」很聰明，長期親人，連思考也類人化，不過，由於「寶寶」很少與其他金剛猩猩接觸，擔心「寶寶」到荷蘭後會適應不良，「牠（指寶寶）沒見過母的猩猩，我有印圖片給牠看，但牠好像都不是很注意。」



談起與「寶寶」結緣的起源，楊小姐說，逛動物園時經過非洲動物區，赫見「寶寶」坐在玻璃窗前，眼神非常悲哀，令她想更了解金剛猩猩，而一旦認識，就會注滿更多關懷，包括「寶寶」的朋友、面臨的生存環境等。





台北市動物園金剛猩猩「寶寶」今年春天即將赴荷蘭「娶親」，在動物園工作27年的鄭善，對「寶寶」有深厚情感，10日得知「寶寶」即將遠行，傷心不已，把握時光與「寶寶」合影。中央社記者梁珮綺攝 107年2月10日

而在動物園工作27年的鄭善，主要是負責園藝工作，雖不是直接照顧者，也對「寶寶」充滿深厚情感，今天得知「寶寶」即將遠行，傷心不已，看著「寶寶」默默的流淚。



鄭善說，每次工作時都會喊「寶寶」、「寶寶」，而聰明的「寶寶」也會前來，已經成為一種習慣，盼「寶寶」在荷蘭能過著更好的生活。



「寶寶」在民國76年時被走私至台灣，由新光金控董事長吳東進買下後轉贈園方，一轉眼30個年頭過去，「寶寶」即將滿33歲，將赴荷蘭展開新生活，期待擺脫王老五行列。（編輯：劉政權）1070210



