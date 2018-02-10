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北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

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經漫長等待 金剛猩猩寶寶將赴荷娶親繁殖

發稿時間：2018/02/10 13:21

最新更新：2018/02/10 14:42

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台北市動物園金剛猩猩「寶寶」，3月中將赴荷蘭靈長類動物園（Apenheul Primate Park）娶親、繁殖，增加金剛猩猩域外族群的基因多樣性。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月10日台北市動物園金剛猩猩「寶寶」，3月中將赴荷蘭靈長類動物園（Apenheul Primate Park）娶親、繁殖，增加金剛猩猩域外族群的基因多樣性。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）經過8年申請、協商與等待，台北市動物園金剛猩猩「寶寶」，3月中將赴荷蘭靈長類動物園（Apenheul Primate park），肩負開枝散葉重責大任。

「寶寶」在民國76年時被走私至台灣，當時才2歲，動物園發言人曹先紹表示，在野外，幼齡個體都還在媽媽身邊哺育至11歲，才會另組家庭，也因「寶寶」來自非洲喀麥隆野外，且金剛猩猩為群居動物，「寶寶」被走私的背後意味著大量金剛猩猩遭獵殺。

也因此，動物園當時不可能購入「寶寶」，換言之，「寶寶」可能隨時會被遣返，直到新光金控董事長吳東進買下，轉贈園方，「寶寶」加入動物園這個大家庭。

一轉眼，30個年頭過去，「寶寶」即將滿33歲，動物園經過8年申請、協商與等待，終於得到「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫」（Gorilla EEP）委員會的認可與協助，讓「寶寶」可至荷蘭娶親、繁殖，增加金剛猩猩域外族群的基因多樣性。

曹先紹說，「寶寶」非常喜歡台灣在地生產的水果，像是芭樂、木瓜與柳丁，其中熟透了的芭樂不僅果香四溢，果肉質地也軟嫩多汁，非常受到「寶寶」喜愛，動物園也特別以「芭樂」造型設計祝福卡，象徵「寶寶」到荷蘭後能像芭樂一樣，多子多孫。

金剛猩猩分布於非洲中部，多棲息於熱帶雨林、沼澤、近河的森林，為群居動物，通常由5至30隻組成一個群體，以雄性成熟個體為領袖，負責排解紛爭、尋找覓食場所、群體的安全及決定是否遷徙等。由於人為破壞、狩獵、傳染病、武裝衝突，金剛猩猩數量不斷下降，列為瀕危物種。（編輯：李錫璋）1070210

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