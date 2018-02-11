中市府圍爐宴 越南移工享溫暖

（中央社記者趙麗妍台中11日電）下週就是農曆新年，台中市政府今天在東協廣場舉辦越南新年特別活動，席開35桌，邀請越南籍移工們提前圍爐過年，希望為無法返鄉過年的移工們帶來家鄉的溫暖。



台中市經發局今天表示，越南新年時間、習俗和台灣相近，市府舉辦越南新年結合新春團圓飯為主題的活動，邀請東協廣場周邊的商家規劃道地越南新年料理，藉此推廣中區道地美食及越南異國美食。



圍爐宴的菜色除有中式傳統料理文昌雞、八寶佛跳牆，還有越式料理著名的越式烤鴨法國麵包、越式什錦時蔬、越式甜菜根湯，融合中、越菜式的圍爐宴，要讓移工們品嘗台灣辦桌料理外，也能在越式料理中尋找「家的味道」。



台中市議員江肇國表示，越南新年活動今年邁入第2屆，市府舉辦圍爐活動，讓返鄉過年的越南移工們也可在東協廣場找尋到家鄉的溫暖。



台中火車站前綠川整治工程已完工，昨日正式開幕，江肇國建議，民眾在新春期間不妨到中區走走，可先遊歷綠川，體驗如日本京都般的日式風情，再轉往東協廣場感受濃濃的東南亞氛圍，大啖東南亞異國美食。



台中市政府今天也在東協廣場舉辦「東協生活節暨市集活動」，除有越南民俗舞蹈表演，還有新二代母語說故事比賽，希望讓許多新二代不僅認同台灣文化，也能進一步了解祖國文化。（編輯：施燕飛/李亨山）1070211