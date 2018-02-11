/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

中市府圍爐宴 越南移工享溫暖

發稿時間：2018/02/11 18:13

最新更新：2018/02/11 18:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中11日電）下週就是農曆新年，台中市政府今天在東協廣場舉辦越南新年特別活動，席開35桌，邀請越南籍移工們提前圍爐過年，希望為無法返鄉過年的移工們帶來家鄉的溫暖。

台中市經發局今天表示，越南新年時間、習俗和台灣相近，市府舉辦越南新年結合新春團圓飯為主題的活動，邀請東協廣場周邊的商家規劃道地越南新年料理，藉此推廣中區道地美食及越南異國美食。

圍爐宴的菜色除有中式傳統料理文昌雞、八寶佛跳牆，還有越式料理著名的越式烤鴨法國麵包、越式什錦時蔬、越式甜菜根湯，融合中、越菜式的圍爐宴，要讓移工們品嘗台灣辦桌料理外，也能在越式料理中尋找「家的味道」。

台中市議員江肇國表示，越南新年活動今年邁入第2屆，市府舉辦圍爐活動，讓返鄉過年的越南移工們也可在東協廣場找尋到家鄉的溫暖。

台中火車站前綠川整治工程已完工，昨日正式開幕，江肇國建議，民眾在新春期間不妨到中區走走，可先遊歷綠川，體驗如日本京都般的日式風情，再轉往東協廣場感受濃濃的東南亞氛圍，大啖東南亞異國美食。

台中市政府今天也在東協廣場舉辦「東協生活節暨市集活動」，除有越南民俗舞蹈表演，還有新二代母語說故事比賽，希望讓許多新二代不僅認同台灣文化，也能進一步了解祖國文化。（編輯：施燕飛/李亨山）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP