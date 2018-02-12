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遊戲版房價租金市場 北市推大富翁桌遊

發稿時間：2018/02/12 11:42

最新更新：2018/02/12 11:42

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市地政局今天推出「熱門路段房價及租金索驥」大富翁遊戲版型網頁，局長李得全說，民眾可透過遊戲了解房價市場，內容分為新成屋、中古屋和租屋版型，並新增熱門路段比較表。

地政局上午召開記者會宣布「熱門路段房價及租金索驥」桌遊版網頁上線。李得全表示，「熱門路段房價及租金索驥」網頁已推出兩年，外界反應熱絡，趁今年農曆春節前夕，統計去年交易實價登錄，整理租賃交易量前40名的熱門路段，並再度推出大富翁遊戲型式網頁，內有買房新成屋版、中古屋版及租房版等三種版型。

李得全說，今年遊戲還新增熱門路段比較表以及「買房三部曲」和「租房三秘笈」，房市資訊複雜，透過政府彙整租房或買房等訊息並建立平台，除讓民眾更輕鬆讀懂北市熱門路段房價、租金行情及不動產交易，也可提供明確房價資訊。

地政局透過去年實價登錄買賣案例，統計出北市交易量前40名熱門路段，地價科科長潘依茹解釋，新成屋房價以忠孝東路四段最高、中古屋房價仁愛路四段居冠；至於租屋房價部分，平均租金最高為鄰近台北車站的大同區市民大道一段（新台幣1975元／坪），二、三名分別為大安區瑞安街（1855元／坪）、中山區南京東路二段（1837元／坪）。

她說，若民眾想體驗「熱門路段房價及租金索驥」大富翁遊戲型式可至地政局官網查詢。（編輯：張銘坤）1070212

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