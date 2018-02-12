屏東新春好好玩 縣府推親子遊私房小旅行

屏東縣政府推薦春節旅遊路線，今年元宵節有百年歷史的六堆客家祈福尖炮城活動，預計3月2日至3日分別在萬巒鄉五溝水聚落、屏東縣立運動公園舉辦。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月12日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東縣政府推薦春節旅遊路線，包括熱帶農業博覽會等親子遊的四大主題活動，以及私房小旅行、文創風格的特色市集及民俗節慶。



縣府表示，親子遊的四大主題包括屏東熱帶農業博覽會、屏東萬年溪的綵燈節、屏東公園的聖誕節燈飾及去年10月至今、在屏東市勝利新村的地景藝術節。



3天2夜的私房小旅行為第一天以屏東火車站為出發點，到勝利新村參觀地景藝術節、品嚐特色餐廳美食，再到青創聚落參觀，或是到中央市場體驗傳統市場的人情味，然後到觀光夜市吃美食；第二天往北走親山路線，沿著屏185線（沿山公路）到泰武鄉平和部落（比悠瑪），在平和分校吉貝木棉林感受山林氣息，然後到萬金聖母聖殿朝聖，五溝水客家聚落尋訪客家文化。



縣府表示，第二天也可以安排到台灣原住民族文化園區或到禮納里部落拜訪永久屋斜坡上的藝術季、三地門鄉青葉社區玩童玩；或是安排雙橋之旅，走山川琉璃吊橋及全國最高的霧台谷川大橋，到霧台鄉賞櫻花或是到泰武欣賞屏東平原璀璨夜景。



縣府表示，第三天可往南親海，參觀全國唯一的開合橋鵬灣跨海大橋，到華僑市場大啖新鮮現撈海產；或到國立海洋生物博物館、鵝鑾鼻燈塔、台灣最南點打卡，再到四重溪溫泉泡湯。



民俗節慶方面，元宵節有百年歷史的六堆客家祈福尖炮城活動，今年預計3月2日至3日分別在萬巒鄉五溝水聚落、屏東縣立運動公園舉辦。



文創市集部分，18日至3月4日在屏東市千禧公園有文創市集，18日晚間7時新春晚會，19日起晚上7時到9時有街頭藝人的演唱；16日到20日在屏市青創園區有開運市集；16日至18日在竹田客家文物館有客家市集；18日至20日在屏東菸葉廠有「南風博物」新春市集；18日至19日在國定古蹟下淡水溪鐵橋園區有文創市集及音樂會。（編輯：陳怡璇／黃于）1070212