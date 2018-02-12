金門縣民卡申辦 縣府春節不打烊

金門縣民卡申辦服務春節不打烊，金門縣政府12日發布新聞稿表示，縣府縣民卡諮詢服務台過年期間將繼續提供民眾申辦及諮詢服務，方便返鄉民眾辦理作業。中央社記者黃慧敏攝 107年2月12日

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣民卡申辦春節不打烊。金門縣政府今天表示，配合廣大旅台鄉親返金門過節，縣府縣民卡諮詢服務台過年期間，將持續提供民眾申辦與諮詢服務。



金門縣政府行政處發布新聞稿表示，過年期間從除夕到初五，也就是15到20日，上午8到12時、下午1時30分到5時30分，在縣府大廳的縣民卡諮詢服務台繼續受理申辦，方便返鄉民眾申辦縣民卡。



縣府去年9月正式推出縣民卡，到現在申辦人數已超過7萬人。縣府行政處指出，縣民卡享有的功能與優惠相當多，包括免費搭乘金門縣公車、搭乘金門縣交通船依卡別享有不同優惠，可取代借書證到文化局及各鄉鎮圖書館借閱圖書、可到金門大學圖書館借閱圖書。



此外，金門縣民卡還可小額支付縣府和所屬機關各項規費，到優惠商店憑卡享受優惠，更可在各便利商店消費。



行政處提醒民眾，如果是親自辦理縣民卡，應備妥申請人國民身分證正本、2吋彩色正面大頭照；如果要辦理愛心卡，還須另檢附身心障礙證明（手冊）正本。



如是委託辦理，則應備妥受託人國民身分證正本、委託人國民身分證影本、委託人2吋彩色正面大頭照、委託單（可到「縣民卡主題網站」下載或到申辦地點先行索取）；此外，如果辦理愛心卡，受託人必須額外檢附委託人的身心障礙證明（手冊）影本。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070212