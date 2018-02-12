海生館興建 BOT政府出資同步評估

位於基隆的海生館興建工程仍舊停擺，海科館經營管理組主任何林泰12日表示，館方會同時評估BOT與政府投資興建兩種方案。圖為今年1月底時海生館基地情形。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝 107年2月12日

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）位於基隆的海生館興建工程停擺，海科館經營管理組主任何林泰今天說，館方會同時評估BOT與政府投資興建兩種方案，若招商不順利或評估BOT不可行，會再呈報由政府投資興建。



高雄地檢署偵辦慶富獵雷艦案涉詐貸案今天偵結，慶富董事長陳慶男遭檢方求處重刑30年，而慶陽海洋企業受到母公司慶富集團影響，位於基隆八斗子「海洋生態展示館」BOT興建案工程延宕，國立海洋科技博物館去年12月13日發文與慶陽終止契約，館方正式接管2年，主題館等場域現已委由優利資源整合股份有限公司營運，但海生館興建仍未定案。



何林泰說，公共工程委員會主任委員吳澤成1月間曾召集相關單位開會研商，會中討論朝兩種模式持續評估，第一個方向仍按照先前「OT（主題館等場域營運）＋BOT（海生館興建）」案模式，館方將依「促進民間參與公共建設」法規定，經可行性評估、先期規劃、招商、評審、簽約等程序，預計需要1年半到2年時間。



不過，何林泰表示，由於海生館興建涉及新台幣10億元以上投資，恐怕不少財團會猶豫不前，館方也擔心萬一BOT案順利發包，得標廠商財務又出現問題造成工程延宕，就風險評估上，館方希望由政府投資興建。



何林泰說，與會人士也提到海科館當初籌建計畫就是要採行「OT＋BOT」模式，且經評估後財務部分沒有問題，只是碰到不好的廠商，政府目前仍希望海生館興建案採BOT模式嘗試招商。



他表示，因先前的可行性評估早在民國98年、99年調查，時隔近10年無論政經環境或社會條件已不盡相同，館方會同時評估BOT與政府投資興建兩種方案，若招商不順利或經評估後BOT不可行，會再向上呈報由政府投資興建。（編輯：卞金峰）1070212