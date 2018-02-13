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協助花蓮災後重建 新北熱血踴躍伸援

發稿時間：2018/02/13 12:00

最新更新：2018/02/13 12:00

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）協助花蓮縣民早日重建家園，新北市動起來。市長朱立倫今天表示，感謝消防局特搜隊員在花蓮地震期間緊急救災的辛勞，市府發起為花蓮災民募款，將如數轉給花蓮縣府救災專戶。

朱立倫今天上午在市政會議中表示，感謝警消、義消、醫師、工程人員等，在第一時間趕赴救災。另外，最近許多新北市的大型宮廟表達愛心，在花蓮強震後第一時間捐款，為社會提供安定人心的正面力量。

新北市藥師公會公益委員會主委吳明慧也發起勸募活動，今天由新任公會理事長陳昭元、前理事長蘇國欽率常務理事、新北西藥商同業公會、新北市西藥職業工會、新北市藥劑生公會等理事長，和中華民國藥師公會全聯會理事長古博仁，一起轉交善款給市府社會局代轉花蓮縣府。

吳明慧表示，感謝藥界的愛心捐助，過程中不但有有藥師主動再加碼善款，也有鄰居一家老小6口人，只靠爸爸上班養家，卻帶著孩子一起捐助，教育孩子以儲存的零用錢助人。

朱立倫說，希望市民能伸出援手，市府社會局匯集資源，將與花蓮縣府保持密切聯繫，會將善款提供救災最有效的利用，盼集結社會各界的愛心，幫助花蓮鄉親度過難關與重建家園。

社會局長張錦麗表示，截至12日中午，除企業和宮廟等大筆捐款外，以個人名義捐贈的也有42筆，金額為將近新台幣353萬元，其中一筆100萬元為樹林地方仕紳黃望高透過市議員洪佳君轉交。

社會局長張錦麗表示，新北市政府開設的捐款戶名為「新北市社會救濟會報專戶」，帳號為「台灣銀行板橋分行027038002803」，並請註明「0206花蓮地震」。歡迎市民和團體、企業、宮廟等踴躍捐輸，所有捐款匯集後將轉交給花蓮縣政府，投入賑災和後續重建。（編輯：陳清芳）1070213

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