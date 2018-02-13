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愛心年菜 澎獨居長者豐足過年

發稿時間：2018/02/13 14:44

最新更新：2018/02/13 14:59

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澎湖縣政府「3菜1湯」的愛心年菜，13日由澎湖縣長陳光復（中）與送餐志工們，送到全縣600多名弱勢獨居長者家中。中央社 107年2月13日澎湖縣政府「3菜1湯」的愛心年菜，13日由澎湖縣長陳光復（中）與送餐志工們，送到全縣600多名弱勢獨居長者家中。中央社 107年2月13日

（中央社澎湖縣13日電）明天就是小年夜，澎湖縣政府「3菜1湯」的愛心年菜，今天適時的送到全縣600多位弱勢獨居長者家中，讓他們也能過一個豐足的年味。

澎湖縣政府「春節送暖愛心年菜-愛的團圓菜」服務啟動，縣長陳光復今天在社會處長蘇啟昌與社區送餐志工協助下，分送至全縣5鄉1市的弱勢獨居老人家中，讓獨居長者感受過年的氣氛，同時也贈送送餐志工暖暖包，供送餐時保暖禦寒。

陳光復表示，縣府在照顧弱勢獨居長者，除了提供社區關懷據點、居家照顧等多元與多機能的服務外，各社區一年的老人餐食高達有54萬個便當，這要感謝全縣150位的送餐志工平日的服務，讓獨老得以溫飽，今天配合新年到來，分送愛的團圓菜給獨老們，並提前與陳姓2位獨居長者提前圍爐，享受一個溫馨的年節。

蘇啟昌說，愛心年菜感謝唐氏基金會與全家便利商店共同合作募集到666份「海陸小套餐」，包括紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排和虱目魚丸紫菜湯等3菜1湯的年菜，只要退冰加熱即可食用，非常方便，在過年團圓之際，讓獨居長者也能享有一頓豐足的年菜。

陳光復也致贈感謝狀給協助冷凍運送愛心年菜的天和生技公司經理莊淑燕。（編輯：孫承武）1070217

澎湖縣政府「3菜1湯」的愛心年菜，13日由澎湖縣長陳光復（前中）與送餐志工們，送到全縣600多名弱勢獨居長者家中，讓長者們也能過一個好年。中央社 107年2月13日澎湖縣政府「3菜1湯」的愛心年菜，13日由澎湖縣長陳光復（前中）與送餐志工們，送到全縣600多名弱勢獨居長者家中，讓長者們也能過一個好年。中央社 107年2月13日
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