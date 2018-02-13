中捷綠線與台鐵連通道 預計年底啟用

台中市副市長林陵三（前右2）13日前往視察台中捷運綠線G13站與台鐵大慶車站連通道工程，目前已完成鋼構及混凝土澆置，預計年底完工啟用。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中捷運綠線G13站與台鐵大慶車站正在進行連通道工程，目前已完成鋼構及混凝土澆置，預計年底啟用，台中市副市長林陵三今天前往視察，提醒加緊完成春節整備工作。



台中捷運綠線G13站緊鄰台鐵大慶車站，原規劃「風雨走廊」在地面步行轉乘，但市府交通局主張應更便利乘客，在積極溝通下，改在兩鐵之間興建連通道，以空橋方式銜接站內轉乘，旅客無須上下樓梯，可大幅節省步行時間2分半鐘以上，更可降低地面轉乘的動線交錯及壅塞，是兩鐵轉乘的最便捷路徑。



林陵三今天在交通局長王義川等人的陪同下視察連通道工程，除對工程進度表示肯定，同時勉勵現場工作人員辛勞。由於春節將至，他提醒應加緊完成春節前整備工作，務必以公共安全為最優先考量。



林陵三表示，捷運G13站與台鐵大慶站位於台中南區交通樞紐，北上旅客分別可前往台中火車站、新市政大樓、台中國家歌劇院、逢甲商圈等重要熱點，「直通通道」以空橋銜接站內轉乘連通，將於台中捷運通車及鐵路高架化第二階段時啟用，使乘客轉乘更便利。



王義川表示，連通道寬度5.5公尺，工程已完成鋼構及混凝土澆置，將持續協助連通道空橋於今年5月施作完成，並配合橋下景觀工程施作，預定今年底完成車站使用執照取得。（編輯：方沛清）1070213