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外配同享花博卡 市府：設籍台中就能申請

發稿時間：2018/02/13 15:52

最新更新：2018/02/13 16:42

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台中市議員楊典忠（左）13日表示，外籍配偶恐因尚未取得身分證而無法申請花博卡，發生全家拿花博卡免費入園，而外配必須自費的窘境；中市府回應，只要戶籍設在台中市就能申請花博卡。中央社記者趙麗妍攝　107年2月13日台中市議員楊典忠（左）13日表示，外籍配偶恐因尚未取得身分證而無法申請花博卡，發生全家拿花博卡免費入園，而外配必須自費的窘境；中市府回應，只要戶籍設在台中市就能申請花博卡。中央社記者趙麗妍攝　107年2月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市民申辦花博卡，憑卡可免費入園一次，有人質疑，外配結婚生子多年，是否因尚未取得身分證無法申請；中市府回應，只要戶籍設在台中市就能申請花博卡。

台中市議員楊典忠今天表示，外籍配偶結婚生子多年，是否因尚未取得身分證而無法申請花博卡，全市有高達2萬多名的外配，他憂心，屆時恐會發生全家拿花博卡免費入園，而外配必須自費的窘境。

台中市議員張廖乃綸指出，台中市政府官方Line群組及許多聊天室，都可看到花博卡的Q&A宣傳貼圖，宣稱申辦花博卡可獨享好康，除有一次免費入園，還包括搭公車10公里免費優惠。

張廖乃綸表示，近日接獲民眾詢問，是否沒有辦卡就無法搭公車10公里免費，甚至有老人家憂心沒有辦卡，原有的敬老愛心乘車優惠也會消失。

台中市政府交通局長王義川表示，台中市只要持電子票證搭乘公車都可享10公里免費，花博卡本身就是悠遊卡，當然享有10公里免費。購買悠遊卡需要新台幣100元，沒有悠遊卡的市民，申辦花博卡就如同擁有一張免費悠遊卡。（編輯：李錫璋）1070213

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