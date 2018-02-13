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集集28戶居民載水9年 春節禮是自來水

發稿時間：2018/02/13 16:23

最新更新：2018/02/13 18:29

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南投縣集集鎮田寮里一處社區28戶居民9年無自來水可用，鎮公所協助爭取埋設自來水管，讓28戶居民春節前不再為民生用水煩惱，13日舉行通水典禮，集集鎮長陳紀衡（前中）等人出席。（集集鎮公所提供）中央社記者蕭博陽傳真　107年2月13日南投縣集集鎮田寮里一處社區28戶居民9年無自來水可用，鎮公所協助爭取埋設自來水管，讓28戶居民春節前不再為民生用水煩惱，13日舉行通水典禮，集集鎮長陳紀衡（前中）等人出席。（集集鎮公所提供）中央社記者蕭博陽傳真　107年2月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投縣集集鎮田寮里一處社區28戶居民，9年無自來水可用，鎮公所協助爭取埋設自來水管，讓28戶居民春節前不再為民生用水煩惱。

集集鎮名水路2段720巷居民多為賀伯颱風、921地震災後重建的經濟弱勢戶，當初建商未完成建案即倒閉，導致無自來水可用，居民財力也難以自行負擔裝設自來水管線費用，集集鎮長陳紀衡得知，爭取前瞻基礎建設計畫「無自來水地區供水改善計畫」補助經費，完成管線工程，今天舉辦通水典禮。

陳紀衡指出，這處社區民國98年完工至今無自來水可用，居民須自行載水、取水，嚴重影響民生用水便利與品質，經住戶、里長、鎮民代表反映，向經濟部水利署、台灣自來水公司爭取經費補助，經多次協調及會勘，鎮公所協助取得埋管用地，由自來水公司施工埋管。

陳紀衡說，感謝水利署、台灣自來水公司、民意代表、里長共同努力爭取，終於在農曆春節前讓住戶有自來水可用，不用再為用水奔波、煩惱，對住戶來說是最好的新年禮物。

台灣自來水公司第四區管理處長蕭淑貞表示，自來水延管工程埋設耐用年限40年以上，總經費新台幣357萬元，去年11月開工，今年2月上旬完工，趕在春節前順利通水，造福當地28戶居民。（編輯：方沛清）1070213

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