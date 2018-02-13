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瑞龍瀑布正式營運 南投竹山走春新亮點

發稿時間：2018/02/13 17:33

最新更新：2018/02/13 18:03

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南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區13日正式營運，民眾停車後，可沿步道經過吊橋，抵達觀瀑平台。中央社記者蕭博陽南投攝　107年2月13日南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區13日正式營運，民眾停車後，可沿步道經過吊橋，抵達觀瀑平台。中央社記者蕭博陽南投攝　107年2月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區今天正式營運，民眾停車後，可沿步道經過吊橋，抵達觀瀑平台，沿途風景優美，適合踏青健行。

南投縣政府民國105年規劃在竹山鎮瑞龍瀑布建置觀景台，經變更設計，觀瀑平台去年11月完工，今天正式開園營運，縣長林明溱與多名縣議員出席剪綵、焚香祈福，歡迎全國民眾到竹山走春，感受有竹山鎮第一美瀑稱號的瑞龍瀑布。

林明溱說，瑞龍瀑布園區經近年分期工程整修，吊橋、步道、廁所等公共設施完善，這次觀瀑平台完成後正式開園，未來研議規劃跨河面的觀景平台並改善部分步道為空中步道，使觀賞瀑布視野更開闊。

林明溱表示，瑞龍瀑布風景優美，環境中負離子檢測含量高，為讓更多民眾感受瀑布與加走寮溪溪谷之美，特別要求縣政府團隊趕在農曆春節前開園，期盼成為南投觀光新亮點，並帶動當地發展。

根據縣政府觀光處資訊，瑞龍瀑布園區營業時間為上午9時到下午4時，門票全票新台幣50元、優待票30元、特惠票10元；開車下國道3號竹山交流道，經竹山市區轉149縣道鯉南路直行，瑞興橋前左轉鄉道投52線坪頂路，即可抵達瑞龍瀑布停車場。（編輯：方沛清）1070213

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