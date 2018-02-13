苗縣新書集結鄒子襄詩作 紀錄在地文史

苗栗縣文化觀光局13日發表新出版的文化資產叢書「栗社桂冠詩人－鄒子襄」，局長林彥甫當面感謝在地文史大師陳運棟及其門生鄭錦宏，花費近20年心力，多方蒐集整理，將鄒子襄兩千餘首詩作編纂成書。（苗栗縣文化觀光局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣文化觀光局透過縣籍文史大師陳運棟及門生鄭錦宏，編纂新書「栗社桂冠詩人-鄒子襄」，今天舉行發表會，集結詩人鄒子襄2千餘首詩作，延續保存在地文史記憶。



苗栗縣文化觀光局今天在文觀局中興畫廊發表新出版的文化資產叢書「栗社桂冠詩人-鄒子襄」，局長林彥甫當面感謝在地文史大老陳運棟及其門生鄭錦宏，花費近20年心力，多方蒐集整理，將鄒子襄2000餘首詩作編纂成書，會中並表揚鄭錦宏榮獲民國106年「傑出台灣文獻保存獎」。



林彥甫指出，「栗社」創立於民國16年，至民國87年改組為「苗栗縣國學會」，歷經70餘年，社員遍佈全縣各鄉鎮市，社員多，活動力、影響力大，是縣內最具特色的文學團體，初創時期貢獻最大、表現最傑出的是總顧問鄒子襄，被推崇為「栗社桂冠詩人」。



林彥甫表示，鄒子襄一生為維護傳統漢家文化、推行漢文學習風氣不遺餘力，充分表現「昂首依然是漢人」的傲然精神，詩作不少，以往卻未見集結出版，此次配合新書出版，也邀集縣內文史社團、縣內高中、大學以及設有客家研究學院的大學舉辦座談，延續在地歷史記憶，讓文史工作者在文獻與地方耕耘獲得妥善保存整理。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070213