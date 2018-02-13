/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震

英國足壇性醜聞 教練班奈遭判有罪

>rss

苗縣新書集結鄒子襄詩作 紀錄在地文史

發稿時間：2018/02/13 17:34

最新更新：2018/02/13 19:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
苗栗縣文化觀光局13日發表新出版的文化資產叢書「栗社桂冠詩人－鄒子襄」，局長林彥甫當面感謝在地文史大師陳運棟及其門生鄭錦宏，花費近20年心力，多方蒐集整理，將鄒子襄兩千餘首詩作編纂成書。（苗栗縣文化觀光局提供）中央社記者管瑞平傳真　107年2月13日苗栗縣文化觀光局13日發表新出版的文化資產叢書「栗社桂冠詩人－鄒子襄」，局長林彥甫當面感謝在地文史大師陳運棟及其門生鄭錦宏，花費近20年心力，多方蒐集整理，將鄒子襄兩千餘首詩作編纂成書。（苗栗縣文化觀光局提供）中央社記者管瑞平傳真　107年2月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣文化觀光局透過縣籍文史大師陳運棟及門生鄭錦宏，編纂新書「栗社桂冠詩人-鄒子襄」，今天舉行發表會，集結詩人鄒子襄2千餘首詩作，延續保存在地文史記憶。

苗栗縣文化觀光局今天在文觀局中興畫廊發表新出版的文化資產叢書「栗社桂冠詩人-鄒子襄」，局長林彥甫當面感謝在地文史大老陳運棟及其門生鄭錦宏，花費近20年心力，多方蒐集整理，將鄒子襄2000餘首詩作編纂成書，會中並表揚鄭錦宏榮獲民國106年「傑出台灣文獻保存獎」。

林彥甫指出，「栗社」創立於民國16年，至民國87年改組為「苗栗縣國學會」，歷經70餘年，社員遍佈全縣各鄉鎮市，社員多，活動力、影響力大，是縣內最具特色的文學團體，初創時期貢獻最大、表現最傑出的是總顧問鄒子襄，被推崇為「栗社桂冠詩人」。

林彥甫表示，鄒子襄一生為維護傳統漢家文化、推行漢文學習風氣不遺餘力，充分表現「昂首依然是漢人」的傲然精神，詩作不少，以往卻未見集結出版，此次配合新書出版，也邀集縣內文史社團、縣內高中、大學以及設有客家研究學院的大學舉辦座談，延續在地歷史記憶，讓文史工作者在文獻與地方耕耘獲得妥善保存整理。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070213

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP