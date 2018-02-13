雲林稻草狗福旺亮相 多元活動與民眾同樂

雲林縣政府在虎尾鎮農博生態園區打造4公尺高的稻草狗陪伴大家過新年，13日正式亮相，縣長李進勇（中）出席並邀請民眾到雲林遊玩。中央社記者葉子綱攝 107年2月13日

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）農曆春節將屆，雲林推出4公尺高稻草狗福旺今天亮相，斗六市公所今年發想的花牆藝術、彩繪狗狗及狗狗福袋同樣吸睛。



雲林縣政府今年推出「轉來雲林．幸福來臨」系列活動，17日年初二、18日年初三登場，稻草狗福旺即日起到春節期間，都會在虎尾的農博生態園區，陪大家過新年。



雲林縣長李進勇、虎尾鎮長林文彬，今天在農博生態園區陪同號稱全國最高4公尺稻草狗福旺，正式與大家見面，吸引小朋友爭相觀看，活動期間還有尋寶稻草迷宮、真人大富翁、兒童歡樂園區等，讓民眾體驗不一樣的農曆春節。



斗六市公所今年特別推出彩繪狗狗裝置藝術，由雲林科技大學視覺傳達系師生團隊，以彩繪造型，展現每隻狗狗不同特色，並設計狗狗福袋，由台鐵斗六車站裝置玫瑰花的花牆藝術陪襯，讓大家「花現斗六」歡度佳節。





雲林斗六市公所今年特別推出彩繪狗狗裝置藝術，以彩繪造型，展現每隻狗狗不同特色，並設計狗狗福袋（圖），由台鐵斗六車站裝置玫瑰花的花牆藝術陪襯。中央社記者葉子綱攝 107年2月13日

此外，北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮等知名廟宇，也在農曆春節期間推出上香祈福、點燈保平安的系列活動，邀民眾一起迎新春。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070213