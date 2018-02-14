小綠人脫單全台獨創 屏縣府：合國際潮流

屏東縣政府發揮創意推出「求婚版」紅綠燈，讓小綠人在屏東脫離單身，成為全台獨具一格的交通號誌，屏東縣政府發言人黃建嘉14日表示，這符合國際潮流，屏東縣只是想在交通號誌上多一點創意和想法。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣政府發揮創意推出「求婚版」紅綠燈，讓小綠人在屏東脫離單身，成為全台獨具一格的交通號誌，屏東縣政府發言人黃建嘉今天表示，這符合國際潮流。



屏東縣政府昨天啟用「求婚版」紅綠燈號誌，小綠人脫單的號誌，在紅燈時小綠人跪下求婚，然後站起來與女伴手牽手，綠燈時倆人攜手過馬路，這個以少子化、鼓勵生育為創作概念的紅綠燈號誌，屏東縣長潘孟安形容，「小綠人在屏東這個有愛的城市找到真愛」，預計元宵節前，在全縣45個路口裝設。



然而，有媒體報導交通部認為標誌標線和號誌等涉及交通安全和引導，希望全國可以盡量一致。黃建嘉今天表示，屏東縣的「求婚版」紅綠燈沒有影響交通安全和視覺，且符合國際潮流。



黃建嘉說，在國外，荷蘭有卡通人物「米飛兔」的號誌，向當地知名畫家表達致敬；澳洲墨爾本也有「女小綠人」希望藉此改善民眾潛意識裡的性別偏見；另外，也有孕婦版的號誌，表達社會價值；屏東縣只是想在交通號誌上多一點創意和想法。



黃建嘉表示，將在收到交通部的公文後，向交通部補提試辦計畫。（編輯：陳清芳）1070214