/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 情人節金與正俄羅斯香港巴士
>rss

大雅交流道聯絡道通車 可望改善壅塞

發稿時間：2018/02/14 15:31

最新更新：2018/02/14 16:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路，因鄰近台74線快速道路，常造成壅塞。台中市政府新增大雅交流道南向聯絡道14日通車，下交流道車輛可直通中清路不必再繞道，盼能改善壅塞情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月14日國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路，因鄰近台74線快速道路，常造成壅塞。台中市政府新增大雅交流道南向聯絡道14日通車，下交流道車輛可直通中清路不必再繞道，盼能改善壅塞情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路，因鄰近台74線快速道路，常造成壅塞。台中市政府新增大雅交流道南向聯絡道今天通車，下交流道車輛可直通中清路不必再繞道，省時節能。

台中市政府今天發布新聞稿表示，大雅交流道因鄰近台74快速公路及重要聯外幹道中清路，車流匯集且交通量大，常造成平面道路回堵。

台中市副市長林陵三說，大雅交流道是台中市易塞車的20處路口之一，經過市府交通局、警察局交通大隊、交通部高速公路局等跨機關會勘後，決議增加左轉車道，並在下交流道往市區方向增設南向車道，直通中清路，不必再繞道至環中路。

至於從環中路往高速公路方向，市府將交通號誌改為「紅燈可以右轉」，上高速公路匝道後，也協調交通部高速公路局同意開放路肩行駛，讓車輛可以更快速上高速公路。

台中市交通局局長王義川表示，中央已核定國道1號直接銜接台74線匝道工程計畫，預計民國110年完成，未來民眾可從國道1號直接高架銜接台74線，大幅節省上下交流道的時間。（編輯：梁君棣）1070214

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP