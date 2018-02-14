大雅交流道聯絡道通車 可望改善壅塞

國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路，因鄰近台74線快速道路，常造成壅塞。台中市政府新增大雅交流道南向聯絡道14日通車，下交流道車輛可直通中清路不必再繞道，盼能改善壅塞情形。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年2月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路，因鄰近台74線快速道路，常造成壅塞。台中市政府新增大雅交流道南向聯絡道今天通車，下交流道車輛可直通中清路不必再繞道，省時節能。



台中市政府今天發布新聞稿表示，大雅交流道因鄰近台74快速公路及重要聯外幹道中清路，車流匯集且交通量大，常造成平面道路回堵。



台中市副市長林陵三說，大雅交流道是台中市易塞車的20處路口之一，經過市府交通局、警察局交通大隊、交通部高速公路局等跨機關會勘後，決議增加左轉車道，並在下交流道往市區方向增設南向車道，直通中清路，不必再繞道至環中路。



至於從環中路往高速公路方向，市府將交通號誌改為「紅燈可以右轉」，上高速公路匝道後，也協調交通部高速公路局同意開放路肩行駛，讓車輛可以更快速上高速公路。



台中市交通局局長王義川表示，中央已核定國道1號直接銜接台74線匝道工程計畫，預計民國110年完成，未來民眾可從國道1號直接高架銜接台74線，大幅節省上下交流道的時間。（編輯：梁君棣）1070214