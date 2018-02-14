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小琉球新救護船 3月啟用

發稿時間：2018/02/14 18:08

最新更新：2018/02/14 19:21

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屏東縣政府14日表示，造價新台幣5000萬元的新救護船「慈航輪」將於3月上線，正式執行小琉球病患的後送任務。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月14日屏東縣政府14日表示，造價新台幣5000萬元的新救護船「慈航輪」將於3月上線，正式執行小琉球病患的後送任務。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東琉球鄉救護船「和安號」已服役22年，老舊常故障，去年11月除役，屏東縣政府今天表示，造價新台幣5000萬元的新救護船「慈航輪」將於3月上線，正式執行後送任務。

屏東縣府表示，小琉球島上的醫療資源不足，近3年到小琉球旅遊人次已達40萬人次，琉球鄉衛生所急診人次每年約1500多人，但島上沒有醫院，重大傷病必須得後送東港的醫院治療。

救護船對小琉球非常重要，「和安號」去年除役後，病患後送委由私人交通船，琉球鄉民無不盼望新的救護船能夠趕快造好。

縣府指出，新救護船「慈航號」將於19日在淡水八里造船廠舉行下水測試，3月交船後正式執行島上緊急傷病患後送任務。

縣府表示，全新「慈航輪」結構強度佳，可耐7級風浪，擁有德國MTU主機及兩部油壓自動升降平台，能克服潮差變化讓病患安全平穩的上下船，也能克服濃霧及無光線航道的航行，並可將影像傳至遠端智慧手機，提供當地居民及遊客更安全及完善醫療後送服務。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070214

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