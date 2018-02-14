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新北手機推播返鄉一路暢 高乘載不限孕婦

發稿時間：2018/02/14 19:11

最新更新：2018/02/14 19:51

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新北市警察局交通大隊14日發布新聞表示，民眾可透過iPolice警政服務App，掌握路況即時影像推播、語音，選擇所需要的交通資訊，義勇交通警察（圖）也會在路口協助。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月14日新北市警察局交通大隊14日發布新聞表示，民眾可透過iPolice警政服務App，掌握路況即時影像推播、語音，選擇所需要的交通資訊，義勇交通警察（圖）也會在路口協助。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）除夕返鄉車潮將屆，新北市警局交通大隊表示，可透過iPolice警政服務App，掌握路況即時影像推播、語音，選擇所需要的交通與替代道路資訊，甚至在警方的測速點，會被手機提醒。

市警局交通大隊今天發佈新聞表示，國道高乘載管制對象，排除乘載孕婦的未滿3人小型車，孕婦備妥孕婦健康手冊及附照片的身分證明文件就可通行。

警方建議民眾出門前，下載「iPolice App」手機查詢即時路況，避開塞車路段與時段。若遇大量車潮將以影像結合文字資訊，即時推播提醒用路人改道，並提供相關替代道路資訊。

交通大隊表示，用路人啟用iPolice警政服務App行車御守功能，途中遇易肇事路段及測速執法點，將可以即時透過語音，提醒用路人注意周遭路況及安全。

市警局說，整合全市3萬2000多支路口監視器即時影像，掌握轄區交通事故、道路施工點及線上警力，提供完整訊息，讓民眾順暢返鄉。

交大表示，義勇交通警察也將化身通報尖兵，適時回報交通狀況並疏導車流，不讓塞車影響用路人心情。一旦發現壅塞立即派員警、義交前往疏導，可避免交通回堵雍塞。

警方說，義交遇到交通事故也將協助當事人，標繪定位車輛及跡證、加速移置事故車輛。

市警局說，在交通警察大隊網站架設「107年春節交通順暢專區」，提供各地區易壅塞路段疏運圖、國道高乘載車輛專用通行時段管制時段和路段，及市政府交通局製作的新北春節交通懶人包供參考。（編輯：梁君棣）1070214

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