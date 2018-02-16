/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 大年初一國道大樂透狗年
>rss

福建雜技團歡樂頌 菊島春節最佳饗宴

發稿時間：2018/02/16 16:41

最新更新：2018/02/16 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
福建省雜技團16日在澎湖縣文化局演藝廳首演「歡樂頌」活動，精彩刺激的「蹬鼓」、「高車踢碗」等雜技演出，贏得滿場的驚呼與掌聲。中央社　107年2月16日福建省雜技團16日在澎湖縣文化局演藝廳首演「歡樂頌」活動，精彩刺激的「蹬鼓」、「高車踢碗」等雜技演出，贏得滿場的驚呼與掌聲。中央社　107年2月16日

（中央社澎湖縣16日電）春節年假，福建省雜技團今天在澎湖縣文化局演藝廳首演「歡樂頌」活動，精彩刺激的技藝演出，令滿場大小民眾驚呼連連，掌聲不斷。

澎湖文化局表示，福建省雜技團今年是連續第9次在春節年假，跨海到澎湖來公演，帶來全新風貌。今天午後，演藝廳外大排長龍，湧入超過1000位大小民眾，中心還提供塑膠椅、甚至連通道都坐滿，座無虛席，來欣賞精彩絕倫的雜技風采等演出。

澎湖縣長陳光復也率縣府官員在演藝廳前一一分送「一元復始」福袋給觀賞的民眾，並祝賀新春如意。

福建省雜技團今天公演節目，包括有「蹬鼓」、「高車踢碗」、「軟功」等雜技，其中「抖杠」和「高椅」2個特別的節目，去年在參加莫斯科國際馬戲藝術節比賽，在多個國家激烈角逐中，脫穎而出，榮獲銀獎和藝術節唯一的特別獎；「高椅」節目更展示雜技團扎實的「頂技」基本功，展示出超強的平衡感和控制力，贏得滿場的驚呼與掌聲。

「2018年菊島兩岸藝術節」由福建省雜技團擔綱演出「歡樂頌」，今天大年初一至18日大年初三，每天下午3時和晚上7時30分各演出一場，包括有雜技與魔術等23個節目。（編輯：陳清芳）1070216

「2018年菊島兩岸藝術節」由福建省雜技團擔綱演出「歡樂頌」，帶來精彩刺激的技藝演出，令觀眾驚呼連連，掌聲不斷。中央社 107年2月16日「2018年菊島兩岸藝術節」由福建省雜技團擔綱演出「歡樂頌」，帶來精彩刺激的技藝演出，令觀眾驚呼連連，掌聲不斷。中央社 107年2月16日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP