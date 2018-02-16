福建雜技團歡樂頌 菊島春節最佳饗宴

福建省雜技團16日在澎湖縣文化局演藝廳首演「歡樂頌」活動，精彩刺激的「蹬鼓」、「高車踢碗」等雜技演出，贏得滿場的驚呼與掌聲。中央社 107年2月16日

（中央社澎湖縣16日電）春節年假，福建省雜技團今天在澎湖縣文化局演藝廳首演「歡樂頌」活動，精彩刺激的技藝演出，令滿場大小民眾驚呼連連，掌聲不斷。



澎湖文化局表示，福建省雜技團今年是連續第9次在春節年假，跨海到澎湖來公演，帶來全新風貌。今天午後，演藝廳外大排長龍，湧入超過1000位大小民眾，中心還提供塑膠椅、甚至連通道都坐滿，座無虛席，來欣賞精彩絕倫的雜技風采等演出。



澎湖縣長陳光復也率縣府官員在演藝廳前一一分送「一元復始」福袋給觀賞的民眾，並祝賀新春如意。



福建省雜技團今天公演節目，包括有「蹬鼓」、「高車踢碗」、「軟功」等雜技，其中「抖杠」和「高椅」2個特別的節目，去年在參加莫斯科國際馬戲藝術節比賽，在多個國家激烈角逐中，脫穎而出，榮獲銀獎和藝術節唯一的特別獎；「高椅」節目更展示雜技團扎實的「頂技」基本功，展示出超強的平衡感和控制力，贏得滿場的驚呼與掌聲。



「2018年菊島兩岸藝術節」由福建省雜技團擔綱演出「歡樂頌」，今天大年初一至18日大年初三，每天下午3時和晚上7時30分各演出一場，包括有雜技與魔術等23個節目。（編輯：陳清芳）1070216



