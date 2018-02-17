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每小時餵奶不嫌累 只求小穿山甲活下去[影]

發稿時間：2018/02/17 09:32

最新更新：2018/02/17 12:31

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台北市動物園穿山甲「芎梧」為人工哺育長大全球首例，當時擔任「代理媽媽」的台灣動物區長羅諠憶幾乎24小時不眠不休，只為讓巴掌大的小穿山甲平安存活。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月17日台北市動物園穿山甲「芎梧」為人工哺育長大全球首例，當時擔任「代理媽媽」的台灣動物區長羅諠憶幾乎24小時不眠不休，只為讓巴掌大的小穿山甲平安存活。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月17日

（中央社記者梁珮綺台北17日電）「當初的唯一想法，是讓牠活下來」台北市動物園穿山甲「芎梧」為人工哺育長大全球首例，當時擔任「代理媽媽」的台灣動物區長羅諠憶幾乎24小時不眠不休，只為讓巴掌大的小穿山甲存活。

「芎梧」在民國103年9月30日呱呱落地，剛出生時，體重比其他穿山甲寶寶還要重、活力也非常好，羅諠憶當時是專責照顧牠的保育員，她接受中央社訪問時表示，「當時心想太棒了，是個健康寶寶。」

豈料，翌日摸著「芎梧」時感到不對勁，羅諠憶說，「內心覺得不妙，出生時飽滿、胖胖的『芎梧』，突然變得乾瘦、活力也下降很多。」當晚立刻餵哺「芎梧」人工代奶，發現「芎梧」不排斥代奶，甚至積極吸吮，推測其應沒有喝過母奶。

等「芎梧」喝完代奶後，羅諠憶將「芎梧」帶回母親身邊，盼能藉此學會吸吮母奶，沒想到，第三天一早，「芎梧」已一動也不動，血糖低落、幾近休克狀態，狀況不佳，羅諠憶說，從「芎梧」在媽媽肚子內開始，她就企盼著這個小生命，「從有心跳看到牠出生，怎麼能看著牠走！」

秉持著一股讓「芎梧」活下來的信念，羅諠憶試著用奶水濕潤「芎梧」的嘴巴，希望讓奶水慢慢滲進「芎梧」體內，有力氣後願意喝奶，就這樣嘗試了1個多小時，「芎梧」終於吞嚥奶水。

zoom in 台北市動物園穿山甲「芎梧」為人工哺育長大全球首例，當時擔任「代理媽媽」的台灣動物區長羅諠憶幾乎24小時不眠不休，只為讓巴掌大的小穿山甲平安存活。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月17日台北市動物園穿山甲「芎梧」為人工哺育長大全球首例，當時擔任「代理媽媽」的台灣動物區長羅諠憶幾乎24小時不眠不休，只為讓巴掌大的小穿山甲平安存活。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月17日

從此時開始，羅諠憶與「芎梧」結下「母女緣」，幾乎24小時不眠不休照顧「芎梧」，前10天幾乎每1小時要哺餵1次母乳，隨著「芎梧」成長，哺餵時間也逐間拉長至3、4小時，直到「芎梧」4個半月大宣告獨立。

由於人工哺育穿山甲幼仔未有紀錄，也希望「芎梧」斷奶後能與母親共同生活，羅諠憶盡可能以最「自然」的方式照顧「芎梧」，像是穿山甲育幼時會抱著幼仔，「餵完奶後我會抱著牠，並且有一點點施壓，像是媽媽抱著牠一樣，等牠睡熟了再放回箱子」。

不僅如此，「芎梧」睡的箱子也經過細心佈置，包括溫度維持在32度（穿山甲媽媽的體溫）以及一定濕度（穿山甲居住在洞穴內，濕度相當高）等。而到了離乳期，羅諠憶逐漸減少奶水，要讓「芎梧」了解到即將斷奶。

讓羅諠憶印象最深刻的是某次寒冷的冬天深夜，「芎梧」餓了討奶喝，「天很冷，要從被窩出來很痛苦，但是，若一想到牠不見了，痛苦遠高於我起床。」而當「芎梧」約3、4個月大時，開始喜歡四處探索，且穿山甲為夜行性動物，一度讓羅諠憶崩潰，對著「芎梧」大喊「你到底要不要睡覺！」

儘管照顧「芎梧」很辛苦，羅諠憶仍直呼值得，與「芎梧」培養出深厚情感，到了「芎梧」要獨自生活的那天，羅諠憶在關上欄舍大門時，跪在地上嚎啕大哭，「不知道自己怎麼走過這一段…」過程有疲累、有滿足，也有快樂。

羅諠憶笑說，如今「芎梧」也當媽媽了，偏偏「芎梧」不會餵奶，讓她只好再出馬當「代理阿嬤」，「得知『芎梧』懷孕時，內心放下一塊大石，但牠不會帶小孩，可能也不知道這是牠的小孩，有時候實在很想打牠屁股」。（編輯：李亨山）1070217

影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道
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