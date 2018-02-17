中興文創園區 開啟文創育成新風貌

宜蘭中興文化創意園區不但遺留二戰炮火摧殘的痕跡，也展現當代文創育成產業的新風貌，吸引10多家文創業者或是藝術工坊進駐，讓遊客體驗木頭、紙類、布類的DIY的樂趣。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年2月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）去年7月起試營運的宜蘭中興文化創意園區，經過半年多來的理念方針調整，如今不但遺留二戰炮火摧殘的痕跡，也展現當代文創育成產業的新風貌，融合新舊風采。



昔日在宜蘭五結的中興紙廠，因面臨產業蕭條，於2001年結束經營。部分廠區在荒廢了10多年後，宜蘭縣府接手進行活化，規劃中興文創園區，並於去年7月起試營運對外開放。



宜蘭縣文化局長李志勇向中央社記者說，中興文創園區內主要近8公頃土地，分6期進行開發，預定民國112年完成。



目前，6期內的第1期已經大致完成規劃，分別以近10處荒廢的中興紙業舊倉庫，改建為親子共創空間、多媒體講座空間、多功能展演空間、市集空間，並邀請10多家文創業者或是藝術工坊進駐，讓遊客體驗木頭、紙類、布類的DIY的樂趣。



此外，園區常設展「紙說－中興造紙故事」更展示昔日中興紙廠的生產與員工生活樣貌老照片、紙廠珍貴製紙刊物、過去紙廠出產的衛生紙等記憶文物，讓民眾從中想像過去紙廠的歷史風華。



由於這處園區是透過工業遺構的保存與活化，啟動文創應用、育成扎根等再造策略，開啟中興老廠房重生運用的新契機，除有不少裝置藝術及假日文創市集之外，許多在2015年被登錄為宜蘭縣歷史建築的廢棄倉庫群，也被特別保留了時間刻畫出的滄桑歲月感，老建築長滿青苔，枝葉透過窗戶探出頭來，鋼板切割藝術也成廢棄倉庫的大門，為老紙廠注入新靈魂。



當地耆老說，中興紙廠許多舊倉庫牆面上有許多大破洞，主要原因是當年要把值錢的巨大機具遷出廠房時，直接在牆面上敲洞。



園區另一處斷裂、高聳、斑駁的煙囪旁，搭配著老建築灰黑的牆面，斷垣殘壁中雖呈現風華盡落風貌，但怎麼拍照都充滿另類「工業風」的美感，它不只吸引文青旅客穿梭其中，體驗古今韻味，更是一處打卡拍照、寓教於樂親子休閒地方。（編輯：卞金峰）1070217



