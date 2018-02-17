初二查某囝日 澎湖社區娘家宴大團圓

大年初二「查某囝」日。17日包括有馬公重光、湖西紅羅等5個社區村里舉辦有「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」活動，場場都是百桌起跳，場面盛大，成為年節回娘家另類團圓聚會。中央社 107年2月17日

（中央社澎湖縣17日電）大年初二「查某囝」日。澎湖縣包括馬公重光、湖西紅羅等5個社區村里今天舉辦「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」活動，場面盛大，成為年節回娘家另類團圓聚會。



澎湖馬公市重光、烏崁、湖西鄉紅羅、青螺和白沙鄉赤崁等5個社區在村莊廟埕廣場和社區活動中心舉辦「新春團圓」、「牽手回娘家、鄉親大團圓」餐敘，各安排有30至160餘桌等不同桌次的回娘家餐會。



今天舉辦的「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」，包括馬公重光160桌、烏崁130桌、赤崁158桌、紅羅136桌、青螺30桌。明天還有馬公風櫃、湖西隘門、鼎灣與西溪等社區及河南同鄉會等舉辦新春團圓活動，累積近1000桌，歷年之最。



遠嫁台南的莊小姐今天偕家人一起回娘家，這也是她連續3年回娘家，並參加鄉親回娘家團圓餐敘，感覺特別味道，同時藉此與親友聯誼。



澎湖縣長陳光復等人參加鄉親回娘家餐會，除提供摸彩品外，還加碼贈送紅包，讓與會鄉親樂開懷。陳光復並向重光里鄉親表示，明年回娘家可望在新建的重光活動中心舉辦，讓活動更加舒適。（編輯：管中維）1070217



