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垃圾場變身公園 訪花賞蝶探索海岸林道

發稿時間：2018/02/18 20:53

最新更新：2018/02/18 21:06

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從潮境公園往長潭里岬角前進，原本是一片海蝕平台，後來作為垃圾掩埋場，如今變身為復育公園，遊客走在海岸次生林步道不僅能訪花賞蝶，還有各種草本、藤蔓植物，感受不同的海濱森林風情。中央社記者王朝鈺攝 107年2月18日從潮境公園往長潭里岬角前進，原本是一片海蝕平台，後來作為垃圾掩埋場，如今變身為復育公園，遊客走在海岸次生林步道不僅能訪花賞蝶，還有各種草本、藤蔓植物，感受不同的海濱森林風情。中央社記者王朝鈺攝 107年2月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）從潮境公園往長潭里岬角前進，原本是一片海蝕平台，後來作為垃圾掩埋場，如今變身為復育公園，遊客走在海岸次生林步道不僅能訪花賞蝶，還有各種草本、藤蔓植物，感受不同的海濱森林風情。

遊客可以近距離觀賞海蝕崖景致，山壁上的顏色與光影在落日餘暉的照映下，有如幻境般快速變化，從某個角度，還能看到狀似憤怒的酋長面容，海蝕崖下還有個稱為「回音谷」的小凹壁，在這裡看不到海，卻能清楚聽到海浪拍擊岸邊的聲音，十分有趣。

春末夏初時更有成群的石板菜綻放，將山壁染成一片金黃，岩壁上還能觀賞到台灣百合等植物，這個岬角早年是軍事要地，有條戰備步道通往101高地的八斗子公園，半山腰還有海防崗哨，經過整理後，現在已是訪花賞蝶的美麗步道。

整條步道位於海岸次生林中，坡度起伏不大且不長，一年四季都適合探索，遊客可邊走邊聽浪濤聲忽遠忽近傳到耳畔，同時還有白頭翁、青帶鳳蝶、小灰蝶、天蛾等穿梭林間，步道兩側長滿各種樹木，底層則有姑婆芋、月桃、玉葉金花等，沿途還有紅楠、臭娘子、血桐、山欖等草本植物，另外還有多種藤蔓植物等，盡情享受寧靜又有活力的海濱森林風情。

走在木棧道上三不時五吹來的海風，即使是夏季，也不感到悶熱，是條老少咸宜的步道，遊客可將車停在復育公園，藉由步道上101平台，也可從八斗子公園沿著101平台漫步而下，結束探索旅程。（編輯：方沛清/卞金峰）1070218

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