/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初三路況大昭寺羽生結弦

昨敵今友 庫德族引敘利亞抗土耳其

>rss

漫遊海科館容軒步道 遠眺北方三島

發稿時間：2018/02/18 20:54

最新更新：2018/02/18 21:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
位於八斗子的國立海洋科技博物館，周遭蟄伏一整個冬季的枝頭展現嫩綠氣息，步道旁惹人憐愛的小花逐漸盛開，海岸則是以一抹翠綠色彩宣告春天來臨，吸引旅人親近。圖為容軒步道。中央社記者王朝鈺攝 107年2月18日位於八斗子的國立海洋科技博物館，周遭蟄伏一整個冬季的枝頭展現嫩綠氣息，步道旁惹人憐愛的小花逐漸盛開，海岸則是以一抹翠綠色彩宣告春天來臨，吸引旅人親近。圖為容軒步道。中央社記者王朝鈺攝 107年2月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）位於八斗子的國立海洋科技博物館，周遭蟄伏一整個冬季的枝頭展現嫩綠氣息，步道旁惹人憐愛的小花逐漸盛開，海岸則是以一抹翠綠色彩宣告春天來臨，吸引旅人親近。

搭乘台鐵深澳線列車穿越隧道緩緩駛入海科館站，彷彿時空回溯到1936年場景，月台周圍是昔日北部火力發電廠的員工宿舍園區，如今迎接遊客的是一片綠意山丘，沿著學員宿舍轉個彎，主題館船型建築就佇立在眼前，遊客進入主題館前，可先探訪近在咫尺的海科館秘境「容軒步道」。

沿著月台前方扶階而上，穿過曾是北火電廠廠長的宿舍，以容軒步道為起點，道路兩側是榕樹盤根錯節、林蔭交織的蓊鬱綠色隧道，伴隨著群蝶飛舞、鳥鳴婉轉，緩步踏著階梯登上山頂景觀台大約10多分鐘後映入眼簾是豁然開朗的八斗子山海全景，天氣晴朗時，還能隱約看到遠方的北方三島。

遊客可深深吸口山林新鮮空氣，享受微微海風拂面而過的同時擁抱山海美景，俯瞰細數望海巷海灣、潮境公園、長潭里漁港、主題館建築群及八斗子漁港，遠眺東側的基隆山、九份、鼻頭角，西側的和平島、基隆港及野柳半島，仰頭隨著盤旋101高地上空的黑鳶頓時忘卻有所煩惱。

結束容軒步道短暫旅程，帶著春天氣息緩步朝主題館前進的同時，北寧路上的「台灣水準原點」是另一個不可錯過長知識的地標，因為這是全台灣計算各地海拔高度的基準點，2014年遷移至現址後成為北部濱海公路上的新景點。（編輯：方沛清/卞金峰）1070218

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP