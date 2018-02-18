漫遊海科館容軒步道 遠眺北方三島

位於八斗子的國立海洋科技博物館，周遭蟄伏一整個冬季的枝頭展現嫩綠氣息，步道旁惹人憐愛的小花逐漸盛開，海岸則是以一抹翠綠色彩宣告春天來臨，吸引旅人親近。圖為容軒步道。中央社記者王朝鈺攝 107年2月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）位於八斗子的國立海洋科技博物館，周遭蟄伏一整個冬季的枝頭展現嫩綠氣息，步道旁惹人憐愛的小花逐漸盛開，海岸則是以一抹翠綠色彩宣告春天來臨，吸引旅人親近。



搭乘台鐵深澳線列車穿越隧道緩緩駛入海科館站，彷彿時空回溯到1936年場景，月台周圍是昔日北部火力發電廠的員工宿舍園區，如今迎接遊客的是一片綠意山丘，沿著學員宿舍轉個彎，主題館船型建築就佇立在眼前，遊客進入主題館前，可先探訪近在咫尺的海科館秘境「容軒步道」。



沿著月台前方扶階而上，穿過曾是北火電廠廠長的宿舍，以容軒步道為起點，道路兩側是榕樹盤根錯節、林蔭交織的蓊鬱綠色隧道，伴隨著群蝶飛舞、鳥鳴婉轉，緩步踏著階梯登上山頂景觀台大約10多分鐘後映入眼簾是豁然開朗的八斗子山海全景，天氣晴朗時，還能隱約看到遠方的北方三島。



遊客可深深吸口山林新鮮空氣，享受微微海風拂面而過的同時擁抱山海美景，俯瞰細數望海巷海灣、潮境公園、長潭里漁港、主題館建築群及八斗子漁港，遠眺東側的基隆山、九份、鼻頭角，西側的和平島、基隆港及野柳半島，仰頭隨著盤旋101高地上空的黑鳶頓時忘卻有所煩惱。



結束容軒步道短暫旅程，帶著春天氣息緩步朝主題館前進的同時，北寧路上的「台灣水準原點」是另一個不可錯過長知識的地標，因為這是全台灣計算各地海拔高度的基準點，2014年遷移至現址後成為北部濱海公路上的新景點。（編輯：方沛清/卞金峰）1070218