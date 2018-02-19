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苗栗浪漫台三線 探訪古樸老街故事

發稿時間：2018/02/19 09:48

最新更新：2018/02/19 12:07

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台三線苗栗路段沿線有多處傳統老街，其中「十三間老街」曾是南庄鄉早期煤礦業興盛年代最熱鬧的街區，共13間店舖，因而得名；相較於現今商業氣息濃厚的桂花巷，更顯古樸靜謐。中央社記者管瑞平攝　107年2月19日台三線苗栗路段沿線有多處傳統老街，其中「十三間老街」曾是南庄鄉早期煤礦業興盛年代最熱鬧的街區，共13間店舖，因而得名；相較於現今商業氣息濃厚的桂花巷，更顯古樸靜謐。中央社記者管瑞平攝　107年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）台三線苗栗路段沿線有南庄老街、獅潭老街以及汶水老街等，由於3條老街的產業文化、人文風情各有不同，經過歲月洗禮與景觀再造，不但保有原始古意，更呈現多元新樣貌。

南庄鄉已是全國知名觀光景點，遊客到此必遊的是桂花巷與百年郵局，但相距不到百公尺的「十三間老街」卻鮮為人知。早在40、50年代，南庄採煤礦的豐盛時期，這裡曾是最熱鬧的街區，因當地礦業發展衍生設立的店鋪有木材行、打鐵店、命相館等，總共有13家商店，因此而得名。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，「十三間老街」於民國48年康濟吊橋建置前就已存在，52年葛樂禮颱風來襲，洪水爆發沖垮市區堤防，整條街道被淹沒，「十三間老街」因此沒落。

為重現昔日商業繁華景象，文化觀光局向中央爭取建設經費，在老街鋪上彩色壓花瀝青、設置煤油燈造型的LED路燈，並對照歷史相對應位置的店面前方設置招牌，讓人走進老街宛如進入時光隧道。

除了硬體整修，苗栗縣府也把「十三間老街」列為青年洄遊基地，邀請年輕人落地創業，從事平面視覺設計裝潢的劉英華，愛上南庄融合客家、原住民族文化特色，從台中搬遷到此進駐，把台灣藍鵲設計為「好客青鳥」，製作出風鈴、種子罐與陶鈴等DIY文創禮品，提供遊客彩繪出屬於自己的遊記故事；相對於熱鬧、商業氣息濃厚的桂花巷街區，這裡多了一份寧靜和古早味。

被封為「長壽鄉」的獅潭鄉，因山地多、開發少，全鄉維持純樸的客家庄風貌，貼近台三線旁的獅潭新店老街，早期從獅潭國小前的廖屋，南行到大東勢口兩側最熱鬧，當年店面以木造為主，有亭仔腳，為日本制式建築。

獅潭鄉長謝春梅表示，老街再造計畫，除重塑新店街區風貌外，也將結合鳴鳳古道、觀魚步道、獅潭茶街、仙草美食等鄰近環境資源，在春節期間到訪，遊客還能體驗採草莓與柑橘等農遊樂趣。

經過新店老街，沿著台三線持續往南走，來到獅潭鄉最南端的汶水老街。早在清光緒15年，因境內桂竹茂生，而被稱為「竹林庄」，如今已名為竹林村，聚落旁為汶水溪，岩質鬆軟，每遇洪水，溪水長久混濁不清，客家居民稱之為「汶水」。

汶水為苗栗百年老街，早期是獅潭、泰安、大湖地區前往苗栗的交通樞紐與貨物集散地，近期更是前往知名景點大湖酒莊與泰安溫泉區的重要門戶，原本來往人車川流不息，因台72線快速道路開通後，車潮不再湧入，還給汶水老街原有的靜逸。

文化觀光局指出，如今的汶水老街已逐漸蛻變成具有人文、藝術氣息的街坊市集，走進街區仍可見客家庄傳統手工藝「茶壽」以及古法醃製的「豬膽肝」，遊客不但可發掘客家歷史發展的足跡，更能感受到濃厚的客庄人情味。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070219

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