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數學博士辭教職 鳳林農耕樂在其中

發稿時間：2018/02/19 11:41

最新更新：2018/02/19 17:06

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原擔任教職的數學博士陳耿彥，母親罹癌讓他體會健康的重要，決心離開台北到花蓮務農，在「彥頭ㄟ生態農場」耕耘樂在其中，希望用心種出的有機農作，能夠讓大家吃得安心。中央社記者李先鳳攝　107年2月19日原擔任教職的數學博士陳耿彥，母親罹癌讓他體會健康的重要，決心離開台北到花蓮務農，在「彥頭ㄟ生態農場」耕耘樂在其中，希望用心種出的有機農作，能夠讓大家吃得安心。中央社記者李先鳳攝　107年2月19日

慢城好生活系列三（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）原擔任教職的數學博士陳耿彥，母親罹癌讓他體會健康的重要，四年多前決心離開台北到花蓮務農，在「彥頭ㄟ生態農場」耕耘樂在其中。

陳耿彥說，來到花蓮務農，起初不被看好，被親友笑，「好好的老師不當，改拿鋤頭種地，真是彥頭ㄟ」（台語頭殼壞掉的意思）。他索性拿「彥頭ㄟ」當品牌名，代表有傻勁、熱情與恆心毅力，希望用心種出的有機農作，能夠讓大家吃得安心。

他說，學生時代經常到花蓮旅行，對好山好水無污染的花蓮印象深刻，所以選擇落腳花蓮。由於轉換人生跑道，一開始沒有務農經驗，透過行政院農業委員會農民學院媒合，在壽豐鄉伍佰戶農場學習有機耕種；之後在鳳林找到一大片休耕多年的農地，開啟他的農夫人生。

「彥頭ㄟ生態農場」種植檸檬、洛神、薑黃、玉米、瓜類、豆類等，陳耿彥不用農藥、除草劑，完全靠雙手拔雜草，採自然天敵或物理性方式防治病蟲害。

他說，一天彎著腰在田間8小時，雖然辛苦，但看到檸檬長得飽滿又香氣十足，採摘時，在陽光下聞到清新的精油香氣，或在樹下喝杯自己釀製的檸檬水，疲累似乎瞬間消除。

「在鄉下生活，心靈是富足的」，陳耿彥用心觀察大自然，傾聽蟲鳴鳥叫，也開始觀察星象，他想起以前上地球科學課，地球怎麼轉、什麼是黃道、北回歸線等，那時都是硬記死背，現在身處的環境中，很自然的就會想去瞭解。

陳耿彥說，當了農夫，對四季更迭變化體會更深，發現氣溫兩極化，不是很熱就是很冷；雨水也變了，不是很乾旱就是下暴雨，大自然的改變或許正提醒人們應該反思。（編輯:孫承武）1070219

原擔任教職的數學博士陳耿彥，在「彥頭ㄟ生態農場」耕耘樂在其中。他不用農藥、除草劑，完全靠雙手拔雜草，採自然天敵或物理性方式防治病蟲害。中央社記者李先鳳攝 107年2月19日原擔任教職的數學博士陳耿彥，在「彥頭ㄟ生態農場」耕耘樂在其中。他不用農藥、除草劑，完全靠雙手拔雜草，採自然天敵或物理性方式防治病蟲害。中央社記者李先鳳攝 107年2月19日
zoom in 原擔任教職的數學博士陳耿彥，用「彥頭ㄟ」當品牌名，代表有傻勁、熱情與恆心毅力，希望用心種出的有機農作，能夠讓大家吃得安心。（陳耿彥提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月19日原擔任教職的數學博士陳耿彥，用「彥頭ㄟ」當品牌名，代表有傻勁、熱情與恆心毅力，希望用心種出的有機農作，能夠讓大家吃得安心。（陳耿彥提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月19日

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