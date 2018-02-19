棄高薪銀行業 許舒婷樂在雲端守護盲胞

擁小麥色肌膚、長相甜美的許舒婷，曾在銀行上班，但活潑的她不甘現狀，毅然加入北捷團隊，從幕前走到幕後，成為暗中幫助盲胞的「雲端守護天使」。中央社記者游凱翔攝 107年2月19日

北捷雲端守護者專題3（中央社記者游凱翔台北19日電）有小麥色肌膚、長相甜美的許舒婷，曾是銀行上班族，也曾在花東從事單車旅行工作，但她不甘現狀，毅然加入北捷團隊，從幕前走到幕後，成為暗中幫助盲胞的「雲端守護天使」。



位於台北轉運站地下3樓的北捷行控中心，有一群被稱為「雲端守護者」的資訊員，當有盲胞進站，便開始監控高達2層樓的螢幕，並輔以導引系統即時連線，確保能服務到每一名盲胞，讓他們平安抵達目的地；除此之外，他們每一個人還是「聲優」，廣播、談吐都難不倒。



個性活潑的許舒婷雖然剛到任沒多久，但對於工作的標準模式早已得心應手，無論是操作導引系統還是廣播，或遇到緊急事件，都能與團隊合作、化險為夷。



過去曾在人人稱羨的知名銀行上班、也在花東地區從事背包客單車旅行工作的許舒婷，來到北捷團隊擔任雲端守護天使，雖然一度受家人質疑，但也因為這份工作，讓她開始從第一線接觸民眾的工作，轉走向幕後。



許舒婷接受中央社訪問表示，過去在銀行業上班，除了壓力外，每天必須面對第一線民眾，自然就得接受客戶所有的情緒，還得耐心的安撫對方，雖然好不容易才踏進銀行業，也是一個薪水不錯的工作，個性使然之下決定離開，嘗試不同的工作型態。



「我在這裡，真的比在銀行業開心。」許舒婷說，行控中心雖然也是一個高壓的環境，但與同仁之間的合作是愉快的，無論大、小事件，大家總能齊聚一堂想出解決方法，這種革命情感是她過往不曾經歷過的。



她指出，所謂的「雲端守護天使」其實就是資訊員，每天的工作就是在行控中心透過導引系統，即時將從捷運站第一線人員回報的盲人旅程鍵入系統，並即時監控旅程狀況，讓第一線能順利完成任務，就是她最大的成就感。



除此之外，每逢需要尋人或列車狀態等廣播，大多都能聽到許舒婷的聲音迴盪在捷運站中，不只要熟練硬體，就連聲音也不得馬虎，各個資訊員都臥虎藏龍，儼然是一名專業的「聲優」。



她期許自己，希望未來能夠考上站務員，在第一線親自服務盲胞，也能開開心心的過每一天，並繼續充實自己。最後她笑稱：「其實我最想要當的是北捷駕駛員啦，只是自己不會開車，還是算了。」引起一旁的同事鬨堂大笑。（編輯：李亨山）1070219





擁小麥色肌膚、長相甜美的許舒婷（圖），曾在銀行上班，但她不甘現狀，毅然加入北捷團隊，成為暗中幫助盲胞的「雲端守護天使」，雖然剛到任沒多久，但對於工作的標準模式早已得心應手。中央社記者游凱翔攝 107年2月19日

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