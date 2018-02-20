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尿布回收再利用 竹縣府讓垃圾變黃金

發稿時間：2018/02/20 09:26

最新更新：2018/02/20 10:37

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新竹縣環保局與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布回收，轉為具經濟價值的再生紙漿、塑料等工業原料，達到真正的「循環經濟」及「環保」目的。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日新竹縣環保局與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布回收，轉為具經濟價值的再生紙漿、塑料等工業原料，達到真正的「循環經濟」及「環保」目的。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電）新竹縣環保局與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布回收，轉為具經濟價值的再生紙漿、塑料等工業原料，成功讓「尿布變黃金」。

隨著全球暖化、氣候變遷成為全球關注議題，各縣市政府也開始重視綠色與循環經濟相關議題，或與廠商合作，將廢棄物變成有用的產品，爭取全球循環經濟發展趨勢商機，為環保盡一分心力。

「全台每天約有超過200萬片的廢棄尿布產生」，新竹縣政府環保局長黃士漢告訴中央社記者，如長期照顧機構、養護中心及弱勢團體等單位的廢棄物性質不同，其中以廢棄尿布為大宗，它更占台灣總垃圾量的3至5%，數量驚人。

黃士漢說，目前針對廢棄尿布的處理，大多是以掩埋或焚化處理為主，但有研究顯示，尿布掩埋須400年才能分解，且尿布含水量高、外層又有塑膠不透水層，焚化時易造成焚化爐操作溫度過低而產生有毒物質，對環境的影響很大。

他指出，新竹縣內沒有垃圾焚化爐，環保局一直努力減少垃圾量，連續2年執行破袋稽查，將垃圾減量近2成；此外，竹縣環保局號召各界綠色產業成立「台灣新竹綠色產業聯盟」，也規劃興建新竹縣自有廢棄物處理設施「循環經濟產業創新園區」，並由縣長邱鏡淳親自向行政院長賴清德報告，宣示推動低碳綠色經濟決心。

黃士漢說，為了解決尿布回收問題，邀多個聯盟成員組成「尿布變黃金」聯隊，致力研發尿布再生利用科技產品，希望讓廢棄尿布也能回收，甚至賣錢，去年獲得行政院環保署主辦2017全國環境關懷產品設計大賽第一名殊榮。

他認為，廢棄尿布若未來可變成回收項目，不僅能夠減少碳排放，甚至還能少蓋一座焚化爐。

尿布分解技術的主要開發者、清倍華再源技公司創辦人吳倍任受訪表示，目前已開發出獨家技術，將回收廢棄尿布分解出絨毛紙漿、聚丙烯酸鹽與聚乙烯等再生資源，再重複利用，製作工業用紙板、除濕劑或垃圾袋等產品，再經中華大學工業產品設計學系整體設計，達到「從搖籃到搖籃」的循環目標。

中華大學工設系教授黃思蓴也指出，以台灣為例，若能將回收尿布再利用，每年可產出7.5萬噸的再生紙漿，可少砍86.4萬棵樹木，平均製作每噸紙漿僅需20噸水，達到真正的「循環經濟」及「環保」目的。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070220

新竹縣環保局與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布回收，轉為具經濟價值的再生紙漿、塑料等工業原料，爭取全球循環經濟發展趨勢商機，也為環保盡一分心力。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日新竹縣環保局與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布回收，轉為具經濟價值的再生紙漿、塑料等工業原料，爭取全球循環經濟發展趨勢商機，也為環保盡一分心力。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日
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