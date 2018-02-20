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現代人手機不離身 當心手機成癮症

發稿時間：2018/02/20 09:28

最新更新：2018/02/20 09:28

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（中央社記者蘇木春台中20日電）不少人不管是用餐、行走甚至是如廁，手機不離身，不只讓人與人實際社交關係變差，在馬路上使用手機更容易發生危險。醫師提醒，應注意手機成癮症狀。

大里仁愛醫院身心內科主任官達人表示，手機成癮症是行為成癮，是指每天超過兩小時以上依賴於玩手機，不管是坐車、開會、吃飯、睡覺等時間，生活中時時處處都在使用手機。

這類患者戒斷時常出現煩躁、困惑、焦躁、易怒、不安、緊張、驚慌、猜忌、生氣、孤獨、依賴、消沉、神經質、偏執等情緒。可藉由以下六大警訊，來診斷是否已手機成癮。

包括一直沒來由地查看手機、若手機不在身邊，就會焦躁不安、會為了花時間玩手機避開社交互動、很容易因電子郵件或手機推播提示分心、用手機太久導致課業或工作表現退步、半夜醒來查看手機。

官達人提醒，若是孩子患有手機成癮症，家長應以身作則，工作、用餐、走路時不用手機，患者要改善可特定時間查看信箱、臉書、推特等，但不要超過1小時。

假日可安排休閒活動，增進家庭與社交關係，避免宅在家中，睡覺前關機，避免因手機的震動和音樂影響睡眠品質，以及發現因手機造成焦慮、失眠、情緒憂鬱、人際互動變差等情況應盡早就醫。（編輯：李錫璋）1070220

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