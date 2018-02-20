士林官邸鬱金香展湧上萬人 北市警交管

士林官邸鬱金香展自13日開幕展至28日止，不少民眾把握最後一天年假前往參觀，台北市警察局士林分局20日表示，預計約有上萬人次到訪，除事前規劃疏解人潮外，也機動調派勤務適時調控交通號誌。（台北市警察局士林分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市警察局士林分局今天表示，許多民眾把握最後一天年假參觀士林官邸鬱金香展，預計約有上萬人次到訪，除事前規劃疏解人潮外，也機動調派勤務適時調控交通號誌。



士林官邸鬱金香展自13日開幕展至28日止，3萬株色彩繽紛的鬱金香互相爭豔，包括特殊品種羽狀花型、單瓣杯狀花型及深紫色近乎全黑的鬱金香，吸引數十萬人前往參觀。



士林分局交通組今天發布新聞稿表示，因轄內有士林官邸、新兒童育樂中心、故宮、陽明山花卉中心及士林夜市等重要觀光景點，士林分局分局長黃炳訓年前即預判將湧入大量觀光人車潮，預先規劃指示運用有限警力發揮最大疏導量能。



其中，首重有效疏導仰德大道、中山北路、中正路、至善路和福林路等重要幹道，以及士林官邸等著名觀光景點人車潮，以維護春節交通秩序。



士林分局指出，許多遊客在春節連續假期爭相到士林官邸賞花，除夕當天已帶進上萬人次觀光人潮；並於年初三達到高峰、約近6萬人潮；預計今天年假最後一天，參觀人次仍逾萬；初估春節期間可望突破10萬人次到訪。



為紓解大量人車潮，士林分局說，除期前規劃在中山北路、福林路口實施行人專用保護時相號誌調控，以迅速疏解往捷運士林站人潮外；也機動調派勤務以全面適時調控士林官邸周邊中山北路、中正路及福林路段號誌，落實執行路口淨空及保護行人安全等措施。



士林分局表示，今天花展將至晚間7時閉園，預計參訪人潮可望在傍晚逐漸散去，相關交管措施也將視實際情況，目前暫定實施至今晚6時左右，提醒相關用路人留意。（編輯：李錫璋）1070220