/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

年後求轉職 桃竹苗就博會提供3千餘職缺

發稿時間：2018/02/21 14:48

最新更新：2018/02/21 16:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018桃竹苗地區就業博覽會24日於國立新竹高商登場，包括台積電、聯電等60多家知名企業提供3800多個職缺，有求職轉職需求民眾要把握機會。圖為106年2月11日就業博覽會情況。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月21日2018桃竹苗地區就業博覽會24日於國立新竹高商登場，包括台積電、聯電等60多家知名企業提供3800多個職缺，有求職轉職需求民眾要把握機會。圖為106年2月11日就業博覽會情況。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）2018桃竹苗地區就業博覽會24日於國立新竹高商登場，勞動力發展署桃竹苗分署今天表示，包括台積電、聯電等60多家知名企業提供3800多個職缺，有求職轉職需求民眾要把握機會。

勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍今天受訪表示，勞動部結合科技部新竹科學園區管理局及新竹市政府共同辦理「職訓好薪機、就業好薪情-2018桃竹苗地區就業博覽會」，2月24日上午10時至下午3時在新竹高商登場。

丁玉珍指出，這次就業博覽會邀請台積電、緯創、聯電、艾克爾、台灣高鐵及億光等60家知名企業聯合提供3867個職缺，其中有1900多個職缺的起薪為新台幣3萬元，部份職缺的起薪甚至高達5萬元以上，是年後開春求職與轉職的最佳機會。

丁玉珍表示，為推動就業無紙化、服務科技化及資訊即時化3大特色服務，創新開發設計徵才活動專屬的「現場徵才就業媒合系統」，解決民眾重覆填寫求職登記資料的不便，民眾只要加入「台灣就業通」網站會員，活動當天就可在各攤位進行無紙化投遞履歷與面試。

丁玉珍也說，活動當天只要到「求職報到區」完成報到，即可獲得精美禮物，現場填寫線上問卷後，還可再獲得1份小禮物，另外會場也提供3000份熱飲免費領取，另還有500個造型花燈要讓參加民眾沾喜氣，更多職缺內容及最新活動訊息，可上網輸入關鍵字「2018桃竹苗地區就業博覽會」查詢。（編輯：卞金峰）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP