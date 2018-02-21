年後求轉職 桃竹苗就博會提供3千餘職缺

2018桃竹苗地區就業博覽會24日於國立新竹高商登場，包括台積電、聯電等60多家知名企業提供3800多個職缺，有求職轉職需求民眾要把握機會。圖為106年2月11日就業博覽會情況。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）2018桃竹苗地區就業博覽會24日於國立新竹高商登場，勞動力發展署桃竹苗分署今天表示，包括台積電、聯電等60多家知名企業提供3800多個職缺，有求職轉職需求民眾要把握機會。



勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍今天受訪表示，勞動部結合科技部新竹科學園區管理局及新竹市政府共同辦理「職訓好薪機、就業好薪情-2018桃竹苗地區就業博覽會」，2月24日上午10時至下午3時在新竹高商登場。



丁玉珍指出，這次就業博覽會邀請台積電、緯創、聯電、艾克爾、台灣高鐵及億光等60家知名企業聯合提供3867個職缺，其中有1900多個職缺的起薪為新台幣3萬元，部份職缺的起薪甚至高達5萬元以上，是年後開春求職與轉職的最佳機會。



丁玉珍表示，為推動就業無紙化、服務科技化及資訊即時化3大特色服務，創新開發設計徵才活動專屬的「現場徵才就業媒合系統」，解決民眾重覆填寫求職登記資料的不便，民眾只要加入「台灣就業通」網站會員，活動當天就可在各攤位進行無紙化投遞履歷與面試。



丁玉珍也說，活動當天只要到「求職報到區」完成報到，即可獲得精美禮物，現場填寫線上問卷後，還可再獲得1份小禮物，另外會場也提供3000份熱飲免費領取，另還有500個造型花燈要讓參加民眾沾喜氣，更多職缺內容及最新活動訊息，可上網輸入關鍵字「2018桃竹苗地區就業博覽會」查詢。（編輯：卞金峰）1070221