金門寫作協會20年 二手書店展會員著作

金門縣寫作協會會員作品現在「我在二手書店」展示中，只展不賣。書店負責人張慧玲（圖）表示，協會展示會員的代表作，彰顯了協會的向心力。中央社記者黃慧敏攝 107年2月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣寫作協會成立將滿20年，理事長王先正提供個人收藏的會員著作上百本，現在「我在二手書店」展示中。提供的書只展不售，有意販售或購買可透過店家商議。



金門縣寫作協會是在民國87年3月成立27日成立，協會年前召開會員大會，會員提議擴大慶祝，王先正則是建議大家再共同編輯一本會員專輯作紀念。



王先正接受中央社記者訪問表示，在編寫專輯之前，先為會員辦個小型書展，在「我在二手書店」成立會員專區，展示會員歷年的著作。



他說，這些書有的是合集，有的是會員個人著作。提供的書只展不售，有意販售的會員，可將自己著作拿到書店寄售，折扣自行與店家商議；書友如想要購買，也可透過店家與作者聯繫。



「我在二手書店」負責人張慧玲表示，協會展示的書都是王先正個人收藏，不少書中還有王先正的筆記和眉批。她認為，寫作是很個人的事，但協會展示會員的代表作，彰顯了協會的向心力。她說，這幾天確實有書友詢問購書事宜。



金門縣寫作協會會員筆勤耕不輟， 第1、2任理事長溫仕忠撰有「金門勝蹟采微」、「胡璉將軍與金門」等書。第3、4任理事長楊清國著有「金門教育史話」、「海濱鄒魯朱子島」等著作；現任王先正，寫有「浯鄉歲月」和「書寫金門」並與董群廉合著「金門鄉僑訪談錄」等。



協會常務理事中，洪春柳「七鶴戲水的故鄉」和陳為學「下坑的美麗與哀愁」等倍受推崇；周志強長篇小說「校長是匪諜」獲得浯島文學獎將；另外，常務監事許維權「張愛玲短篇小說中對話之應用」，是一部碩士論文。這些都可在這次迷你書展中看到。寫作協會會員作品展到28日。



此外，剛度過周歲生日的「我在二手書店」也正展出本地畫家許玉音「美的沉思」畫展，呈現許玉音不同時期的畫作風貌。另外，金門駐村藝術家蔡宛錦、吳衍震和周庭聿3月3日晚上將在「我在」，分享辦駐金門半年的故事，並舉辦簽書會。(編輯:孫承武)1070221



